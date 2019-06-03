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Град и туман — погода на 29 мая

04.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


28 мая 2019 21:08 1230

Град и туман — погода на 29 мая

Автор: Эдуард Кидяев. ИСТОЧНИК: МЛЫН.BY

29 мая погодные условия в Беларуси будут определять неустойчивая воздушная масса и холодный атмосферный фронт, сообщили в Белгидромете. 

Град и туман — погода на 29 мая

В Беларуси в среду, 29 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью, преимущественно по западной половине, днем на большей части территории республики  кратковременные дожди. Местами грозы, сильные дожди, в дневные часы возможен град.

Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, днем с переходом на северо-западный порывистый, при грозах сильный порывистый.

Температура воздуха минимальная ночью — +12…+18°С, максимальная днем — от  +15°С по западу до +28°С по востоку страны. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

Источник: сайт МЛЫН.BY.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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28 мая 2019 21:08 1230 Град и туман — погода на 29 мая Автор:...
 
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