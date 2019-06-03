Град и туман — погода на 29 мая

В Беларуси в среду, 29 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью, преимущественно по западной половине, днем на большей части территории республики кратковременные дожди. Местами грозы, сильные дожди, в дневные часы возможен град.



Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, днем с переходом на северо-западный порывистый, при грозах сильный порывистый.



Температура воздуха минимальная ночью — +12…+18°С, максимальная днем — от +15°С по западу до +28°С по востоку страны. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

