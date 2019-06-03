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Град и туман — погода на 29 мая
04.06.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
28 мая 2019 21:08 1230
Град и туман — погода на 29 мая
29 мая погодные условия в Беларуси будут определять неустойчивая воздушная масса и холодный атмосферный фронт, сообщили в Белгидромете.
В Беларуси в среду, 29 мая, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью, преимущественно по западной половине, днем на большей части территории республики кратковременные дожди. Местами грозы, сильные дожди, в дневные часы возможен град.
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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28 мая 2019 21:08 1230 Град и туман — погода на 29 мая Автор:...
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