Стройтрест № 3 по заказу «Беларуськалия» приступил к модернизации стадиона «Шахтёр».

Подрядной организацией по объекту определено управление механизации и специальных работ № 108 стройтреста № 3. Согласно проекту специалистам УМС-108 на первом этапе модернизируемого объекта предстоит: демонтировать существующие восточные и западные трибуны, а именно сидения пластмассовые, бетонные основания и столбы под сиденья, металлические элементы ограждений, комментаторскую кабину; демонтировать существующие покрытия стадиона: искусственная трава футбольного поля с основанием из щебня, синтетическое покрытие легкоатлетических дорожек с основанием из бетона, бетонные лотки с металлическими решетками, покрытие тротуаров из бетонной плитки с основанием из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, бетонные покрытия, бетонный бортовой камень, прыжковая яма из песка с пластиковыми решетками по периметру; демонтировать существующие сети дождевой канализации; срезать растительный грунт; выполнить строительство сетей водоснабжения и канализации, теплоснабжения, электро­снабжения, кабельной канализации.