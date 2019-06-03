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Стройтрест № 3 по заказу «Беларуськалия» приступил к модернизации стадиона «Шахтёр».

04.06.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


28 мая 2019 20:28 2130

Стройтрест № 3 по заказу "Беларуськалия" приступил к модернизации стадиона "Шахтёр".

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: str3.by

ОАО «Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции» выполнит первый этап модернизации футбольного поля с беговыми дорожками стадиона «Шахцёр». Заказчиком объекта выступает ОАО «Беларуськалий». У заказчика имеется необходимая проектно-сметная документация на объект строительства, содержащая архитектурные, технические, технологические параметры и другие необходимые данные.

Стройтрест № 3 по заказу «Беларуськалия» приступил к модернизации стадиона «Шахтёр».

Подрядной организацией по объекту определено управление механизации и специальных работ № 108 стройтреста № 3. Согласно проекту специалистам УМС-108 на первом этапе модернизируемого объекта предстоит: демонтировать существующие восточные и западные трибуны, а именно сидения пластмассовые, бетонные основания и столбы под сиденья, металлические элементы ограждений, комментаторскую кабину; демонтировать существующие покрытия стадиона: искусственная трава футбольного поля с основанием из щебня, синтетическое покрытие легкоатлетических дорожек с основанием из бетона, бетонные лотки с металлическими решетками, покрытие тротуаров из бетонной плитки с основанием из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, бетонные покрытия, бетонный бортовой камень, прыжковая яма из песка с пластиковыми решетками по периметру; демонтировать существующие сети дождевой канализации; срезать растительный грунт; выполнить строительство сетей водоснабжения и канализации, теплоснабжения, электро­снабжения, кабельной канализации.

Стройтрест № 3 по заказу «Беларуськалия» приступил к модернизации стадиона «Шахтёр».
Стройтрест № 3 по заказу «Беларуськалия» приступил к модернизации стадиона «Шахтёр».
Стройтрест № 3 по заказу «Беларуськалия» приступил к модернизации стадиона «Шахтёр».

Демонтаж трибун уже выполнен, осталось вывезти строительный бой. Сняты некоторые покрытия стадиона. Техника УМС-108 приступает к демонтажу бетонных оснований под беговые дорожки.

Строители приступили к работам в мае. Окончание работ по договору подряда намечено на сентябрь 2019 года.

Источник: сетевое издание str3.by.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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28 мая 2019 20:28 2130 Стройтрест № 3 по заказу "Беларуськалия" приступил к...
 
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