﻿ В Мстиславле прошла презентация нового туристического маршрута для турагентов из Москвы и Смоленска. 21.by
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В Мстиславле прошла презентация нового туристического маршрута для турагентов из Москвы и Смоленска

04.06.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В Мстиславле прошла презентация нового туристического маршрута по достопримечательностям города для турагентов из Москвы и Смоленска.

В прошлом году Мстиславль стал одним из шести белорусских городов, где был создан центр поддержки предпринимательства в рамках проекта «Малые города», реализуемого ПРООН и Минэкономики Беларуси на средства России. Наиболее перспективной сферой для предпринимательства в районе может стать туризм, в который можно максимально вовлечь местный бизнес, в том числе и агроусадьбы.

Оценить маршрут, увидеть его потенциал и перспективы были приглашены туроператоры из России. Чем же удивляли гостей мстиславчане?

Читайте в номере газеты за 5 июня.

 

 
 
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В Мстиславле прошла презентация нового туристического маршрута по достопримечательностям города для турагентов из Москвы и Смоленска. В прошлом году Мстиславль...
 
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