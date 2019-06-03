В Мстиславле прошла презентация нового туристического маршрута для турагентов из Москвы и Смоленска

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

В Мстиславле прошла презентация нового туристического маршрута по достопримечательностям города для турагентов из Москвы и Смоленска.

В прошлом году Мстиславль стал одним из шести белорусских городов, где был создан центр поддержки предпринимательства в рамках проекта «Малые города», реализуемого ПРООН и Минэкономики Беларуси на средства России. Наиболее перспективной сферой для предпринимательства в районе может стать туризм, в который можно максимально вовлечь местный бизнес, в том числе и агроусадьбы.

Оценить маршрут, увидеть его потенциал и перспективы были приглашены туроператоры из России. Чем же удивляли гостей мстиславчане?

Читайте в номере газеты за 5 июня.