Эстонцам уступаем в 3 раза. Как отличаются зарплаты в Беларуси и соседних странах

Источник материала: Tut.by

Средняя зарплата белорусов в апреле составила 1074 рубля. После уплаты налогов эта сумма составила около 924 рублей. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как средние зарплаты отличаются в Беларуси и соседних странах.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

При этом в первом квартале средняя зарплата в Беларуси составила 1011 рублей. Для сравнения: в октябре−декабре прошлого года — 1036 рублей. Это суммы до уплаты налогов. Напомним, в Беларуси работник с начисленной зарплаты уплачивает подоходный налог (13%), а также взносы в ФСЗН (1%). Соответственно средняя зарплата белорусов после уплаты налогов в январе−марте составила около 870 рублей.

Больше всех в январе−марте этого года в Беларуси зарабатывали специалисты, которые заняты информационными технологиями и деятельностью в области информационного обслуживания, — 4577 рублей до уплаты налогов. В зарплатных аутсайдерах оказались работники салонов красоты и парикмахерских — 497 рублей до уплаты налогов.

В России средняя зарплата в январе−марте этого года, по данным Росстата, составила 1411 белорусских рублей в пересчете (суммы пересчитаны в белорусские рубли по курсу Нацбанка на 4 июня).

В Украине средняя зарплата по итогам первого квартала этого года выросла на 20,8% и составила 750 рублей. Наибольшую зарплату получали работники авиационного транспорта — 2010 рублей, а наименьшую — в сфере почтовой и курьерской деятельности — 440 рублей.

В Латвии в первом квартале в среднем зарабатывали 2430 рублей (сумма до уплаты налогов). Это на 0,6% меньше, чем в четвертом квартале прошлого года. Средняя нетто-зарплата (после уплаты налогов) в первом квартале составила в этой балтийской стране около 1800 рублей. К примеру, в первом квартале этого года средняя зарплата за полную ставку в отрасли финансовых услуг и страхования составила 5100 рублей, в ИКТ — 3980 рублей, в энергетике — 3000 рублей, в госуправлении — 2900 рублей. Самые низкие средние зарплаты были в отрасли расселения туристов и общественного питания — 1700 рублей, образования — 1915 рублей.

Средняя зарплата в Литве «на руки» в первом квартале этого года составила 1880 рублей. Это на 6,8% больше, чем в 4-м квартале прошлого года. К примеру, в госсекторе она составила 826 евро и была на 5,1% больше, в частном секторе — 1860 рублей и была на 7,7% выше. Реальная зарплата в первом квартале, по сравнению с данными за 4-й квартал прошлого года, увеличилась на 6,7%. Между тем средняя зарплата литовцев «на бумаге» в первом квартале этого года составила 2860 рублей.

В Эстонии средняя месячная брутто-зарплата выросла в первом квартале (в годовом исчислении) на 7,9%, до 3150 рублей. Это на 3,2% меньше, чем в 4-м квартале прошлого года. Самая высокая средняя зарплата была у работников принадлежащих государству предприятий и учреждений (4000 рублей) и частных зарубежных компаний (3760 рублей). Средняя часовая брутто-зарплата в Эстонии в первом квартале этого года составила 18,5 рубля, это на 7% больше, чем в тот же период 2018 года.

В Казахстане — у нашего «соседа» по ЕАЭС — средняя зарплата в первом квартале этого года составила 920 рублей. Больше всего зарабатывали работники горнодобывающей промышленности и разработки карьеров — 2190 рублей, финансовой и страховой деятельности — 1770 рублей. Самый низкий уровень номинальной зарплаты был в сельском, лесном и рыбном хозяйстве — 510 рублей.

В Польше в апреле средняя зарплата составила 2840 рублей.

Напомним, средняя зарплата белорусов в 2019 году, по прогнозам , должна составить 1025 рублей (это сумма по итогам января−декабря). При этом в декабре следующего года средние заработки белорусов должны составить 1100 рублей. Эти суммы заложены в программе деятельности правительства до 2020 года.

Напомним, средняя зарплата в Беларуси в январе−декабре прошлого года составила 958,1 рубля (это сумма до уплаты налогов). Власти планировали выход по итогам прошлого года на среднюю зарплату в 1000 рублей. В 2017 году этого также не удалось добиться.

Как и в 2017 году , в прошлом году на некоторые предприятия также рассылали письма с просьбой «рассмотреть возможность повышения уровня заработной платы» в декабре, чтобы выйти на прогнозные показатели.