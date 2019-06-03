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Две коровы, лошадь, свиньи, кролики, куры и собаки. Антонина Дударева из Рудковщины и ее хозяйство

04.06.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Старшее поколение помнит, что раньше в деревнях на каждом подворье держали коров. Сегодня мало в каком селе их  наберется с десяток. Почему?

 

Две коровы, лошадь, свиньи, кролики, куры и собаки. Антонина Дударева из Рудковщины и ее хозяйство
Антонина Дударева из Рудковщины встает каждый день в пять утра. Работы много —  две коровы, лошадь, свиньи, кролики, куры и две собаки.

 

“Тот, кто хотел бы завести кормилицу, в силу возраста или здоровья не может. А молодежь шибко не стремится. За коровой ухаживать — большой труд”, — считает председатель Савского сельисполкома Валерий Масловский. По его словам, для многих легче пойти в магазин и купить пакет молока, сметану, сыр или же масло.

Однако есть жители, которые все же держат коров. По всему сельсовету наберется 38 буренок. Например, в Рудковщине их шесть. И многие сельчане не только делают натурпродукт в домашних условиях, но и сдают излишки молока государству.

 

Две коровы, лошадь, свиньи, кролики, куры и собаки. Антонина Дударева из Рудковщины и ее хозяйство

 

Возле дома Антонины Дударевой в Рудковщине порядок: у забора – искусственный водоем с фигурками, лавочка с навесом, во дворе – чистота, в огороде –  ни травинки, в цветнике – гряда тюльпанов.

 

Две коровы, лошадь, свиньи, кролики, куры и собаки. Антонина Дударева из Рудковщины и ее хозяйство

 

Мне нравится ухаживать за животными, — рассказывает женщина. — С детства при­учали к труду родители. Сразу после школы помогала маме досматривать телят на ферме в хозяйстве. Позже и сама устроилась доить коров. После работала в полеводстве и в местном приемном пункте бытового обслуживания населения.

Когда он закрылся, Антонина Алексеевна сильно не расстраивалась.  Решила, что будет заниматься только подсобным хозяйством. И до этого немало живности было в сарае — за всеми ухаживали вместе с мужем Юрием Анатольевичем.

 

“Супруга нет уже два года, и все равно не могу отказаться от коров, коня и кур. Привычка без работы не сидеть. Да и помощники есть — приезжают дети и внуки”.

 

Две коровы, лошадь, свиньи, кролики, куры и собаки. Антонина Дударева из Рудковщины и ее хозяйство
Вести домашнее хозяйство выгодно, считает Антонина Дударева.  Мясо и молочко — все свое. Без всяких добавок и консервантов. Такие продукты безопасны для взрослых и детей. Без страха можно давать маленьким внукам.

Летом хозяйка навязывает своих коров недалеко от дома — в деревне травы вдоволь. На зиму заготавливает сено в расчете 2 тонны на корову. Покосить, перевернуть, посушить и в сеновал отправить помогают дети с семьями. Нередко и соседи пособляют.

 

Две коровы, лошадь, свиньи, кролики, куры и собаки. Антонина Дударева из Рудковщины и ее хозяйство

 

Коровки Красуля и Малышка не только молоко дают, но и финансово помогают, — отмечает хозяйка. — Приезжает молоковоз прямо к дому. Сдал на молокозавод — получи деньги. Сводная бухгалтерия сдается в местную сельхозорганизацию, потом данные перенаправляются в «Молочные горки». Деньги перечисляют на карточку.

 

Две коровы, лошадь, свиньи, кролики, куры и собаки. Антонина Дударева из Рудковщины и ее хозяйство

Хозяйка говорит, что важно следить за здоровьем коров и качеством молока.  Ведь оно собирается в общую емкость и идет на переработку. И от одного недобросовестного сдатчика, который, например, не выдержал время после лечения буренки антибиотиками, могут пострадать все. Каждый хозяин должен держать качество молока на контроле, чтобы не подвести коллег по цеху.

Валерия Дроздовская

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Старшее поколение помнит, что раньше в деревнях на каждом подворье держали коров. Сегодня мало в каком селе их  наберется с десяток. Почему?     “Тот, кто хотел бы...
 
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