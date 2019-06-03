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Автопарк выделит дополнительные автобусы для абитуриентов
04.06.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
«Автобусный парк № 2» выделяет дополнительные автобусы по маршруту «Слуцк-Солигорск» для доставки школьников к местам проведения тестирования с 11 июня по 01 июля 2019 года.
Время отправления автобусов от автовокзала «Слуцк»:
Время отправления из Солигорска – по окончании тестирования. Стоимость проезда в дополнительных автобусах 2,88 рублей. Справки по телефону 5-23-75.
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«Автобусный парк № 2» выделяет дополнительные автобусы по маршруту «Слуцк-Солигорск» для доставки школьников к местам проведения тестирования с 11 июня по 01 июля...
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