Автопарк выделит дополнительные автобусы для абитуриентов

Источник материала: Слуцк Город

«Автобусный парк № 2» выделяет дополнительные автобусы по маршруту «Слуцк-Солигорск» для доставки школьников к местам проведения тестирования с 11 июня по 01 июля 2019 года.

Время отправления автобусов от автовокзала «Слуцк»:

8.40 – по существующему расписанию

8.50-9.00 – дополнительные (по мере комплектования)

Время отправления из Солигорска – по окончании тестирования. Стоимость проезда в дополнительных автобусах 2,88 рублей. Справки по телефону 5-23-75.