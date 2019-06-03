Сколько в Беларуси население возмещает за коммуналку, а сколько доплачивает государство

Источник материала: Tut.by

В Беларуси население в 2018 году возмещало 75,6% затрат по всему комплексу жилищно-коммунальных услуг, остальное субсидировало государство. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщали в МАРТ. Власти планируют , что в этом году население будет возмещать около 83% затрат на оказание ЖКУ.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Напомним, в 2017 году население возмещало 69,7% затрат по всему комплексу жилищно-коммунальных услуг, остальное доплачивало государство. Годом ранее этот показатель составлял 60,7%.

В 2019 году белорусы, по расчетам властей, будут возмещать 80,5% затрат за оказанные ЖКУ, остальное будет субсидировать государство. Это оценочный показатель на нынешний год, по итогам года он будет пересчитан и уточнен с учетом фактических затрат коммунальников на ЖКУ.

В этом году в Беларуси подняли тарифы на ЖКУ в пределах 5 долларов в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг. К примеру, повышение тарифов на ЖКУ в этом году решили разделить 2 этапа: с 1 января — на услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капремонту, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию (суммарно на 3,9 доллара), а с 1 июня , после завершения отопительного сезона, — на услуги теплоснабжения (на 1,1 доллара).

Напомним, в Беларуси утвердили антиинфляционную программу. В документе в том числе прописано, сколько белорусы будут возмещать к 2020 году за жилищно-коммунальные услуги. Документом запланированы поэтапное сокращение размеров перекрестного субсидирования населения в тарифах на энергоресурсы для реального сектора экономики, а также разработка и реализация механизма поддержания достигнутого 100-процентного уровня возмещения тарифами затрат на оказание жилищно-коммунальных услуг.

Власти планируют, что в этом году получится выйти на 100-процентный уровень возмещения населением за потребленную электроэнергию. А вот выход на 100-процентный уровень возмещения населением за газоснабжение и отопление — вопрос открытый .

О том, чт ов Беларуси нужно повышать тарифы на отопление для населения, заявляют и в МВФ.

«Что касается тарифов на отопление домашних хозяйств, мы считаем, что эти тарифы слишком низкие (значительно ниже уровня возмещения затрат). Эта ситуация приводит к дополнительным расходам предприятий, которые вынуждены субсидировать низкие тарифы», — отметил в мае этого года глава миссии Международного валютного фонда в Беларуси Жаку Миньяну.

По мнению главы миссии МВФ, данная проблема, скорее всего, усугубится, если цена импортируемых энергоресурсов для Беларуси возрастет.

«На наш взгляд, было бы лучше поднять тарифы и выплачивать компенсацию более бедным домохозяйствам, которые больше всего пострадают от увеличения тарифов, с помощью адресных трансфертов», — считает Жак Миньян.