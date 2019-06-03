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Сколько в Беларуси население возмещает за коммуналку, а сколько доплачивает государство
Источник материала: Tut.by
В Беларуси население в 2018 году возмещало 75,6% затрат по всему комплексу жилищно-коммунальных услуг, остальное субсидировало государство. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщали в МАРТ. Власти
Напомним, в 2017 году население
В 2019 году белорусы, по расчетам властей,
В этом году в Беларуси
Напомним, в Беларуси
Власти планируют, что в этом году получится выйти на 100-процентный уровень возмещения населением за потребленную электроэнергию. А вот выход на 100-процентный уровень возмещения населением за газоснабжение и отопление —
О том, чт ов Беларуси нужно повышать тарифы на отопление для населения, заявляют и в МВФ.
«Что касается тарифов на отопление домашних хозяйств, мы считаем, что эти тарифы слишком низкие (значительно ниже уровня возмещения затрат). Эта ситуация приводит к дополнительным расходам предприятий, которые вынуждены субсидировать низкие тарифы», —
По мнению главы миссии МВФ, данная проблема, скорее всего, усугубится, если цена импортируемых энергоресурсов для Беларуси возрастет.
«На наш взгляд, было бы лучше поднять тарифы и выплачивать компенсацию более бедным домохозяйствам, которые больше всего пострадают от увеличения тарифов, с помощью адресных трансфертов», — считает Жак Миньян.
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Власти планируют, что в этом году население будет возмещать около 83% затрат на оказание ЖКУ.
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