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Все равно поворачивают. Как водители реагируют на разметку к Европейским играм
Источник материала: Tut.by
В Минске появились дорожные знаки и разметка к II Европейским играм. Для транспорта к соревнованиям выделили отдельную полосу, а на некоторых перекрестках со светофорным регулированием тканью завернули секции с указателем левого поворота. Впрочем, эти меры не останавливают водителей — они по-прежнему едут налево. TUT.BY установил камеру на одном из таких перекрестков и узнал, что думают водители про нововведение.
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Для транспорта к соревнованиям выделили отдельную полосу, а на некоторых перекрестках со светофорным регулированием тканью завернули секции с указателем левого...
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