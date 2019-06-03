Все равно поворачивают. Как водители реагируют на разметку к Европейским играм

Источник материала: Tut.by

В Минске появились дорожные знаки и разметка к II Европейским играм. Для транспорта к соревнованиям выделили отдельную полосу, а на некоторых перекрестках со светофорным регулированием тканью завернули секции с указателем левого поворота. Впрочем, эти меры не останавливают водителей — они по-прежнему едут налево. TUT.BY установил камеру на одном из таких перекрестков и узнал, что думают водители про нововведение.