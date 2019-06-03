ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рекомендации родителям, отправляющим ребенка в оздоровительный лагерь

04.06.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

Наступило лето, которое должно пройти «без дыма и огня». Целый месяц спасатели «звонили во все колокола», призывая родителей побеспокоится о том, где и как их дети будут проводить каникулы.

Многие остановили свой выбор на приобретении путевки в летний оздоровительный лагерь, что, конечно, является прекрасным вариантом организации отдыха и оздоровления ребенка,

Тем не менее, перекладывать всю ответственность за безопасность ребенка на персонал оздоровительного учреждения не следует. И здесь родителям необходимо поработать. Вот несколько рекомендаций родителям, которые со дня на день привезут своего ребенка в лагерь.

Во-первых, объясните своему малышу, что бояться и паниковать ни в коем случае не надо. Необходимо покинуть помещение и следовать указаниям воспитателя.

Нелишним будет познакомить ребенка с огнетушителем, рассказать, как он работает. Алгоритм прост: сорвать пломбу, выдернуть чеку, направить сопло на огонь и нажать рычаг. Конечно, воспользоваться им при необходимости должны взрослые, но ваш "смышленыш" может подсказать, как это сделать.

Родители, не поленитесь найти на стене «картину безопасности» – план эвакуации, разобраться в нем и пройти с ребенком «по стрелочкам». Обратите внимание, не загроможден ли этот путь предметами, которые могут помешать быстро и беспрепятственно покинуть здание. Очень важно знать, что двери – эвакуационные выходы – должны открываться изнутри без ключа. Попробуйте это проделать.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наступило лето, которое должно пройти «без дыма и огня». Целый месяц спасатели «звонили во все колокола», призывая родителей побеспокоится о том,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Автопарк выделит дополнительные автобусы для абитуриентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика