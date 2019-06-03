Рекомендации родителям, отправляющим ребенка в оздоровительный лагерь

Источник материала: Новости Дзержинска

Наступило лето, которое должно пройти «без дыма и огня». Целый месяц спасатели «звонили во все колокола», призывая родителей побеспокоится о том, где и как их дети будут проводить каникулы.

Многие остановили свой выбор на приобретении путевки в летний оздоровительный лагерь, что, конечно, является прекрасным вариантом организации отдыха и оздоровления ребенка,

Тем не менее, перекладывать всю ответственность за безопасность ребенка на персонал оздоровительного учреждения не следует. И здесь родителям необходимо поработать. Вот несколько рекомендаций родителям, которые со дня на день привезут своего ребенка в лагерь.

Во-первых, объясните своему малышу, что бояться и паниковать ни в коем случае не надо. Необходимо покинуть помещение и следовать указаниям воспитателя.

Нелишним будет познакомить ребенка с огнетушителем, рассказать, как он работает. Алгоритм прост: сорвать пломбу, выдернуть чеку, направить сопло на огонь и нажать рычаг. Конечно, воспользоваться им при необходимости должны взрослые, но ваш "смышленыш" может подсказать, как это сделать.

Родители, не поленитесь найти на стене «картину безопасности» – план эвакуации, разобраться в нем и пройти с ребенком «по стрелочкам». Обратите внимание, не загроможден ли этот путь предметами, которые могут помешать быстро и беспрепятственно покинуть здание. Очень важно знать, что двери – эвакуационные выходы – должны открываться изнутри без ключа. Попробуйте это проделать.



