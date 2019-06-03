Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Курс евро и российский рубль значительно дорожают на старте торгов 4 июня, биткойн -562.56.

Курс доллара просел на 0,0005 рубля до 2,1005 BYN/USD. Напомним, что еще вчера курс доллара находился на максимуме за 24 дня.

Курс евро резко выстрелил вверх на 0,0161 рубля до 2,3635 BYN/EUR. Это максимальное значение за 33 дня.

Курс российского рубля подскочил на 0,0072 рубля до 3,2188 BYN/100 RUB. Рубль РФ укрепляется вторые торги подряд.

Bitcoin − 7902.74$ (-562.56);

Bitcоin Cash/ВСС – 397.68$ (-26.69);

DigitalCash − 151.42$ (-9.65);

Еthеreum − 245.94$ (-14.61);

ZCаsh − 81.84$ (-2.99);

Monero − 86.17$ (-6.34).



