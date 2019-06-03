Источник материала: Новости Дзержинска

С 20 мая 2019 года научно-методическое учреждение «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь объявляет повторный конкурс на создание учебных пособий для учреждений общего среднего образования.

Порядок проведения конкурса, критерии и показатели оценки конкурсных материалов, учебные программы по учебным предметам размещены на национальном образовательном портале в разделе «Конкурс на создание учебных пособий».

Обращаем внимание на то, что конкурсные материалы для X–XI классов должны отражать содержание образования на базовом и повышенном уровнях изучения учебного предмета. Темы (вопросы), изучение которых предусмотрено только учебными программами для повышенного уровня, обозначены звездочкой (*).

Приглашаем сотрудников учреждений общего среднего образования Минской области принять активное участие в конкурсе.

Контактные лица и телефоны для получения дополнительной информации: Кудрявцева Светлана Анатольевна +375 (17) 229 19 54; Сарычева Ольга Владимировна +375 (17) 331 84 21.



