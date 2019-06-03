ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Конкурс на создание учебных пособий для учреждений общего среднего образования

04.06.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

С 20 мая 2019 года научно-методическое учреждение «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь объявляет повторный конкурс на создание учебных пособий для учреждений общего среднего образования.

Порядок проведения конкурса, критерии и показатели оценки конкурсных материалов, учебные программы по учебным предметам размещены на национальном образовательном портале в разделе «Конкурс на создание учебных пособий».

Обращаем внимание на то, что конкурсные материалы для X–XI классов должны отражать содержание образования на базовом и повышенном уровнях изучения учебного предмета. Темы (вопросы), изучение которых предусмотрено только учебными программами для повышенного уровня, обозначены звездочкой (*).

Приглашаем сотрудников учреждений общего среднего образования Минской области принять активное участие в конкурсе.

Контактные лица и телефоны для получения дополнительной информации: Кудрявцева Светлана Анатольевна +375 (17) 229 19 54; Сарычева Ольга Владимировна +375 (17) 331 84 21.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 20 мая 2019 года научно-методическое учреждение «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь объявляет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Автопарк выделит дополнительные автобусы для абитуриентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика