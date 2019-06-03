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Новый глава МТБанка и биометрия от ЕРИП топ финансовых событий мая

04.06.2019 11:57 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Новый глава МТБанка и биометрия от ЕРИП топ финансовых событий мая
фото: Myfin.by

Новости Национального банка Республики Беларусь

Опубликованы значения расчетных величин стандартного риска по инструментам кредитно-депозитного рынка на июнь 2019 года

С 1 марта 2019 года Национальный банк ввел в действие систему мер макропруденциального характера, направленную на ограничение системного риска, генерируемого бизнес-моделями банков с повышенным риск-аппетитом. В основе данной системы мер лежит подход, в соответствии с которым к банкам, реализующим такие бизнес-модели, применяются повышенные регуляторные требования в области достаточности капитала, формирования специальных резервов на покрытие возможных убытков и формирования фонда обязательных резервов.

В качестве индикатора, указывающего на повышенный уровень риска реализуемых банками бизнес-моделей, используется превышение устанавливаемых банками процентных ставок по новым вкладам (депозитам), кредитам и эмитированным облигациям над соответствующими расчетными величинами стандартного риска.

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Назначен новый председатель правления МТБанка

Новым председателем правления ЗАО «МТБанк» назначен Дмитрий Шидлович, ранее занимавший пост финансового директора банка. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

 
 
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