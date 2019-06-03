Неймара вызвали в суд по делу об изнасиловании и конфисковали телефон

Источник материала: Tut.by

Полиция вручила нападающему сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймару повестку в суд, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на Globoesporte .



Неймар. Фото: Reuters

Это произошло на базе национальной команды, где бразильцы готовятся к Кубку Америки.

Неймар подписал документы, согласно которым бразилец даст показания в суде 7 июня после товарищеских матчей сборной.

Кроме того, полиция конфисковала телефон футболиста.

Напомним, Неймар обвиняется в изнасиловании , которое состоялось 15 мая в одном из отелей Парижа.

Сможет ли Неймар принять участие в Кубке Америки, который начнейтся 15 июня, пока не сообщается.