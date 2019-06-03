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Неймара вызвали в суд по делу об изнасиловании и конфисковали телефон
Источник материала: Tut.by
Полиция вручила нападающему сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймару повестку в суд, сообщает
Это произошло на базе национальной команды, где бразильцы готовятся к Кубку Америки.
Неймар подписал документы, согласно которым бразилец даст показания в суде 7 июня после товарищеских матчей сборной.
Кроме того, полиция конфисковала телефон футболиста.
Напомним,
Сможет ли Неймар принять участие в Кубке Америки, который начнейтся 15 июня, пока не сообщается.
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Полиция вручила нападающему сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймару повестку в суд.
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