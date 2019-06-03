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Неймара вызвали в суд по делу об изнасиловании и конфисковали телефон

04.06.2019 12:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Полиция вручила нападающему сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймару повестку в суд, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на Globoesporte.


Неймар. Фото: Reuters

Это произошло на базе национальной команды, где бразильцы готовятся к Кубку Америки.

Неймар подписал документы, согласно которым бразилец даст показания в суде 7 июня после товарищеских матчей сборной.

Кроме того, полиция конфисковала телефон футболиста.

Напомним, Неймар обвиняется в изнасиловании, которое состоялось 15 мая в одном из отелей Парижа.

Сможет ли Неймар принять участие в Кубке Америки, который начнейтся 15 июня, пока не сообщается.

 
 
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Полиция вручила нападающему сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймару повестку в суд.
 
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