ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прокуратура направила в суд дело о «пьяном» ДТП в Минске, в котором погиб человек

04.06.2019 12:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Генеральная прокуратура направила в суд Заводского района уголовное дело о ДТП в Минске, в котором один человек погиб, еще два получили тяжкие телесные повреждения. Об этом сообщается на сайте ведомства.


Фото: Следственный комитет

Напомним, авария произошла ночью 29 января на пересечении Партизанского проспекта и улицы Кабушкина. Водитель Audi 100 ехал по улице Кабушкина со стороны улицы Крупской и на перекрестке с Партизанским проспектом совершил наезд на остановившийся впереди на запрещающий сигнал светофора МАЗ.

В результате ДТП 23-летний пассажир легковушки от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель и еще три пассажира с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.


Фото: ГАИ Минска

Выяснилось, что водитель Audi был пьян и не имел права управления автомобилем — был лишен его до марта 2021 года за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 18.16 КоАП Беларуси (Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования).

Действия обвиняемого квалифицировали по ч. 4 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения) и ч. 1 ст. 317−1 УК Беларуси (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения).

Ранее примененную к водителю меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее примененную к водителю меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сколько в Беларуси население возмещает за коммуналку, а сколько доплачивает государство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика