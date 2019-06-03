Прокуратура направила в суд дело о «пьяном» ДТП в Минске, в котором погиб человек

Источник материала: Tut.by

Генеральная прокуратура направила в суд Заводского района уголовное дело о ДТП в Минске, в котором один человек погиб, еще два получили тяжкие телесные повреждения. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Фото: Следственный комитет

Напомним, авария произошла ночью 29 января на пересечении Партизанского проспекта и улицы Кабушкина. Водитель Audi 100 ехал по улице Кабушкина со стороны улицы Крупской и на перекрестке с Партизанским проспектом совершил наезд на остановившийся впереди на запрещающий сигнал светофора МАЗ.

В результате ДТП 23-летний пассажир легковушки от полученных травм умер на месте происшествия. Водитель и еще три пассажира с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.



Фото: ГАИ Минска

Выяснилось, что водитель Audi был пьян и не имел права управления автомобилем — был лишен его до марта 2021 года за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 18.16 КоАП Беларуси (Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования).

Действия обвиняемого квалифицировали по ч. 4 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения) и ч. 1 ст. 317−1 УК Беларуси (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения).

Ранее примененную к водителю меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор оставил без изменения.