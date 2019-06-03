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Глава СК о гибели сотрудника ГАИ в Могилеве: приоритетной остается версия самоубийства

04.06.2019 11:44 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич подтвердил, что в деле о расследовании гибели сотрудника ГАИ в Могилеве приоритетной остается версия самоубийства.

"Версия самоубийства остается приоритетной. Кроме того, в последние дни получены заключения ряда экспертиз, которые укрепляют нас в нашей позиции, что именно так и произошло", - сказал Носкевич, которого цитирует портал tut.by.

Между тем, по его словам, до сих пор отрабатывается и несколько иных версий произошедшего. "Была создана большая оперативная группа, из центрального аппарата лучшие сотрудники СК были направлены в Могилев. Сперва они расследовали "умышленное убийство", но затем приоритетная версия стала другой", - отметил глава комитета. "Ведь в первый день про самоубийство речи вообще не шло. Такая картина была первоначально, что мы опешили. Давно не было таких ЧП, чтобы сотрудника милиции убивали при таких обстоятельствах", - добавил Носкевич.

Он также сообщил, что СК планирует в течение двух месяцев завершить расследование этого резонансного уголовного дела. "Если версия самоубийства подтвердится, дело будет закрыто", - отметил глава СК.

Как сообщалось, 16 мая в лесу под Могилевом было обнаружено тело пропавшего лейтенанта Евгения Потаповича, сообщалось об огнестрельной ране головы. СК 20 мая сообщил, что основной версией гибели сотрудника ГАИ в Могилеве следствие считает суицид. Затем об этой версии как приоритетной заявил глава МВД Игорь Шуневич.

 
Теги: Могилев
 
 
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Глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич подтвердил, что в деле о расследовании гибели сотрудника ГАИ в Могилеве приоритетной остается версия...
 
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