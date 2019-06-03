В Беларуси могут разрешить безвизовый въезд через сухопутные границы

Источник материала: Интерфакс

Беларусь работает над дальнейшей либерализацией визового режима, рассматривает вариант безвизового въезда через сухопутные границы.

"Мы предприняли ряд односторонних шагов по упрощению въезда в нашу страну для представителей ряда государств на срок до 30 дней. И это еще не предел, мы работаем и будем работать над дальнейшей либерализацией безвизового режима", - сказал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, выступая на семинаре "10 лет "Восточному партнерству": итоги и перспективы" во вторник в Минске.

Позднее он пояснил журналистам, что "обсуждаются различные варианты, в том числе - как упростить прохождение визовых процедур на сухопутной границе".

Как сообщалось, в Беларуси с 25 июля прошлого года был увеличен срок безвиза для иностранцев с 5 до 30 дней при условии их въезда в страну и последующего выезда через Государственную границу в Национальном аэропорту Минск.