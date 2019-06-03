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Девятиклассник помог задержать пьяного хулигана в Сморгони

04.06.2019 11:31 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Сморгони школьник помог милиции задержать хулигана, который избил ногами автомобиль "БМВ", сообщили  в группе информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

"Ученик 9 класса вечером проходил вблизи одного из магазинов на площади Ленина. Рядом стоял автомобиль марки "БМВ»", а возле него подозрительный молодой человек, который вдруг ни с того, ни с сего стал бить машину ногами", - говорится в сообщении ведомства.

Мальчик позвонил в милицию и сообщил о случившемся. Затем он стал преследовать пытавшего скрыться незнакомца, корректируя маршрут нарядов милиции. В итоге, подозреваемого задержали.

В отношении молодого человека 1992-го года рождения по статье "хулиганство" возбуждено уголовное дело. Свое поведение он объяснил тем, что был пьян.

Ущерб собственнику автомобиля составил чуть более Br1 тыс.

 
 
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В Сморгони школьник помог милиции задержать хулигана, который избил ногами автомобиль "БМВ", сообщили  в группе информации и общественных связей УВД Гродненского...
 
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