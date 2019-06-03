ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Генпрокуратура через месяц озвучит результаты проверки действий милиции в отношении цыган в Могилеве – Конюк

04.06.2019 11:23 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Прокурорская рабочая группа, которая проводит оценку действий милиции в отношении лиц цыганской национальности, озвучит результаты проверки через месяц, сообщил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.

"Создана рабочая группа, мы все смотрим. Самое интересное - нет ни одной жалобы из цыганской среды. Я был неделю назад в Могилеве. Уточнял, как работает группа", - сказал Конюк, которого цитирует портал tut.by.

По его словам, "рабочая группа, которая состоит из прокуроров, провела много бесед с цыганами". "Ожидается, что проверка продлится месяц, после чего будут озвучены ее результаты", - отметил генпрокурор.

Как сообщалось, Генпрокуратура Беларуси по инициативе правозащитного центра "Весна" проводит проверку действий сотрудников органов внутренних дел при задержании лиц цыганской национальности.

Как сообщалось, по данным ряда СМИ, массовое задержание лиц цыганской национальности было проведено в ходе проверки их причастности к гибели сотрудника ГАИ, который был обнаружен мертвым в Могилевском районе 16 мая. По информации ряда белорусских Telegram-каналов, милиционер был похищен неизвестными лицами цыганской или кавказской национальности на "Волге" с российскими регистрационными знаками. Спустя пару дней после гибели гаишника, в Следственном комитете заявили, что это был суицид.

Позднее министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич пояснил, что задержания цыган были обоснованными и ведомство не намерено извиняться перед цыганами за задержания. "У министра нет ни повода, ни оснований просить извинения у цыган", - сказал он. Вместе с тем, в тот же день глава Администрации президента Наталья Кочанова по поручению главы государства в Могилеве встретилась с представителями местной цыганской диаспоры и принесла им извинения.

 
Теги: Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокурорская рабочая группа, которая проводит оценку действий милиции в отношении лиц цыганской национальности, озвучит результаты проверки через месяц, сообщил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Врачи Гродненского областного клинического перинатального центра проведут прием в райполиклинике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика