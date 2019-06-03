Генпрокуратура через месяц озвучит результаты проверки действий милиции в отношении цыган в Могилеве – Конюк

Источник материала: Интерфакс

Прокурорская рабочая группа, которая проводит оценку действий милиции в отношении лиц цыганской национальности, озвучит результаты проверки через месяц, сообщил генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.

"Создана рабочая группа, мы все смотрим. Самое интересное - нет ни одной жалобы из цыганской среды. Я был неделю назад в Могилеве. Уточнял, как работает группа", - сказал Конюк, которого цитирует портал tut.by .

По его словам, "рабочая группа, которая состоит из прокуроров, провела много бесед с цыганами". "Ожидается, что проверка продлится месяц, после чего будут озвучены ее результаты", - отметил генпрокурор.

Как сообщалось, Генпрокуратура Беларуси по инициативе правозащитного центра "Весна" проводит проверку действий сотрудников органов внутренних дел при задержании лиц цыганской национальности.

Как сообщалось, по данным ряда СМИ, массовое задержание лиц цыганской национальности было проведено в ходе проверки их причастности к гибели сотрудника ГАИ, который был обнаружен мертвым в Могилевском районе 16 мая. По информации ряда белорусских Telegram-каналов, милиционер был похищен неизвестными лицами цыганской или кавказской национальности на "Волге" с российскими регистрационными знаками. Спустя пару дней после гибели гаишника, в Следственном комитете заявили, что это был суицид.

Позднее министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич пояснил, что задержания цыган были обоснованными и ведомство не намерено извиняться перед цыганами за задержания. "У министра нет ни повода, ни оснований просить извинения у цыган", - сказал он. Вместе с тем, в тот же день глава Администрации президента Наталья Кочанова по поручению главы государства в Могилеве встретилась с представителями местной цыганской диаспоры и принесла им извинения.