ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь против усиления военного присутствия США у своей границы - МИД

04.06.2019 11:18 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Беларусь выступает против усиления военного присутствия США у своей границы, это нарушит равновесие сил в регионе, заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей.

"Считаем глубоко ошибочными планы усиления военного присутствия США на территории соседних стран, в частности на территории Польши. Такое военное присутствие нарушит равновесие сил в регионе", - сказал Макей, выступая на семинаре "10 лет "Восточному партнерству": итоги и перспективы".

Министр отметил, что в Минске не видят причин для такого усиления военного присутствия США.

"Нам непонятна, честно говоря, их цель, в чем она состоит. В отражении угрозы? Но немыслимо, чтобы в 21 веке при нынешнем уровне накопленного в регионе вооруженного потенциала кто-либо отважился бы спровоцировать прямое боевое столкновение", - подчеркнул Макей.

"Однако усиление военного присутствия у нашей границы с  высокой долей вероятности вызовет зеркальные шаги по другую сторону границы (с российской стороны - ИФ). Нужно ли это кому-нибудь в нынешней ситуации? Меньше всего это нужно нам, белорусам", - продолжил глава МИД.

При этом министр напомнил, что у Беларуси есть конкретные союзнические обязательства в военно-политической сфере, которые она намерена соблюдать.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь выступает против усиления военного присутствия США у своей границы, это нарушит равновесие сил в регионе, заявил глава белорусского внешнеполитического...
 
Новости дня
Новости разные
 
До 10 июня на участке трассы Р1 в Минском районе снизили скорость до 50 км/ч
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика