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В рэпе появился первый миллиардер, но заработал он не на музыке
Источник материала: Интерфакс
Состояние американского рэп-исполнителя Шона Кори Картера (известен под именем Jay-Z) превысило отметку в миллиард долларов, сообщает
Он также является создателем музыкального сервиса Tidal, который оценивается в $100 млн.
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Состояние американского рэп-исполнителя Шона Кори Картера (известен под именем Jay-Z) превысило отметку в миллиард долларов, сообщает Forbes.
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