В рэпе появился первый миллиардер, но заработал он не на музыке

Источник материала: Интерфакс

Состояние американского рэп-исполнителя Шона Кори Картера (известен под именем Jay-Z) превысило отметку в миллиард долларов, сообщает Forbes .



Однако, примечательно то, что основной доход Jay-Z получил не от своих треков, а от принадлежащей ему бизнес-империи. Рэпер зарабатывает на активах, например его доля в линии дорогого шампанского Armand de Brignac Champagne производства Cattier оценивается в $310 млн, более $100 млн дохода ему приносит выпуск коньяка DʼUssé. Помимо всего прочего, Jay-Z владеет коллекцией произведений искусства на $70 млн и акциями компании Uber, стоимость которых превышает $70 млн.

Он также является создателем музыкального сервиса Tidal, который оценивается в $100 млн.