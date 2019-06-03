ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В рэпе появился первый миллиардер, но заработал он не на музыке

04.06.2019 11:08 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Состояние американского рэп-исполнителя Шона Кори Картера (известен под именем Jay-Z) превысило отметку в миллиард долларов, сообщает Forbes.

В рэпе появился первый миллиардер, но заработал он не на музыке
Однако, примечательно то, что основной доход Jay-Z получил не от своих треков, а от принадлежащей ему бизнес-империи. Рэпер зарабатывает на активах, например его доля в линии дорогого шампанского Armand de Brignac Champagne производства Cattier оценивается в $310 млн, более $100 млн дохода ему приносит выпуск коньяка DʼUssé. Помимо всего прочего, Jay-Z владеет коллекцией произведений искусства на $70 млн и акциями компании Uber, стоимость которых превышает $70 млн.

Он также является создателем музыкального сервиса Tidal, который оценивается в $100 млн.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Состояние американского рэп-исполнителя Шона Кори Картера (известен под именем Jay-Z) превысило отметку в миллиард долларов, сообщает Forbes.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минск уплотняют — только щепки летят
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика