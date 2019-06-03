Треть туристов приезжают в Великобританию, чтобы увидеть места съемок любимых фильмов

Источник материала: Интерфакс

Около трети иностранных туристов приезжают в Великобританию, чтобы увидеть места съемок знаменитых фильмов или сериалов, таких как "Гарри Поттер", "Аббатство Даунтон" или "Игра престолов", сообщила на открытии выставки ExploreGB генеральный менеджер агентства по развитию туризма в Великобритании VisitBritain Салли Балкомб.

"Около трети всех гостей вдохновляются путешествием в Великобританию благодаря тому, что они смогли увидеть на экране телевизора и в кинотеатрах, это серьезный драйвер для роста туризма. Гости могут поехать в родовое гнездо графов Карнарвон замке Хайклер в Хэмпшире, где снимался сериал "Аббатство Даунтон". Или прокатиться по местам съемок самого популярного в мире сериала "Игра престолов" в Северной Ирландии, которая благодаря сериалу стала привлекать гораздо больше туристов", — сказала она.

По словам Болкомб, более 50% иностранных туристов, посещающих Великобританию, приезжают в Лондон, который уже несколько лет сохраняет звание самого популярного города мира для туристов. В британскую столицу, помимо традиционных памятников и музеев, их привлекают места, связанные с книгами и фильмами о Гарри Поттере или Шерлоке Холмсе. На вокзале Кинг-Кросс с утра до позднего вечера можно видеть очередь к стене с табличкой "Платформа 9 и ¾", а возле дома 222 по Бейкер-стрит всегда толпятся желающие сфотографироваться на фоне двери знаменитого сыщика.

Кстати, в этом году студия Warner Brothers, одно из обязательных к посещению мест у фанатов фильмов о Гарри Поттере, которые могут увидеть здесь Косой переулок или Большой зал Хогвартса, представила новый проект – Gringotts Wizarding Bank, позволяющий "маглам" побывать в главном банке волшебного мира Гринготтс. В сверкающем зале банка хранятся галеоны и кнаты, а также сокровища великих волшебников, такие как меч Гриффиндора или кубок Пенелопы Пуффендуй. В торжественном открытии банка в апреле 2019 года приняли участие актеры, игравшие в серии фильмов близнецов Уизли и гоблина Грифука. Экскурсии в банк продолжительностью 3,5 часа стоят около 43 фунтов.

Интерес зарубежных туристов к регионам страны также быстро растет, во многом благодаря популярным кино- и телевизионным постановкам. Кроме того, в регионы, по словам Болкомб, туристов привлекает появление новых культурных объектов, таких как музей истории дизайна V&A Dandee в шотландском Данди, который открылся в сентябре 2018 года. Или природных достопримечательностей, таких как живописное морское побережье Уэльса с впечатляющими зиплайнами, горные пейзажи и озера Шотландии, красивейшие ландшафтные парки, которые можно найти во всех регионах страны.