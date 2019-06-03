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На ЦТ зарегистрировалось свыше 76 тысяч человек
04.06.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
На централизованное тестирование в Беларуси зарегистрировалось 76 тысяч 888 человек. Они будут сдавать 258,3 тысячи тестов по учебным предметам, сообщил корреспонденту
Больше всего абитуриентов зарегистрировалось на ЦТ по русскому языку — почти 63 тысячи и по математике — более 42 тысяч. Английский язык планируют сдавать более 26 тысяч человек. Число зарегистрировавшихся на биологию превысило 25 тысяч. Пройти ЦТ по физике намерены почти 25 тысяч абитуриентов.
Напомним, в Пинске контроль проведения централизованного тестирования в ПолесГУ возложен на комиссию по контролю, в состав которой включены сотрудники Пинского межрайонного Комитета государственного контроля и Пинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК Республики Беларусь по Брестской области.
Как показывает практика проведения данных кампаний за прошедшие годы, некоторые абитуриенты желали пройти тестирование без паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, либо предъявляли их копии, или документы с истекшим сроком действия. В связи с этим к тестированию они не были допущены.
В Пинском межрайонном Комитете государственного контроля по возникшим проблемным вопросам, связанным с проведением централизованного тестирования, будет работать телефон «горячей линии» 32-26-22 (в рабочие дни
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