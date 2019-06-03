Стало известно, когда выпускникам школ Пинска необходимо платить за проезд в транспорте

Источник материала: Полесская правда



Как рассказали корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», в последние дни пассажиры все чаще интересуются, нужно ли оплачивать проезд в городском транспорте школьникам 11-х классов, ведь выданные им справки имеют срок действия до 30 июня.

В управлении по образованию Пинского горисполкома напомнили, что выпускники 11-х классов получат аттестаты об общем среднем образовании 9 июня, следовательно, с 10 июня они утратят статус учащихся.

В связи с этим Пинский автобусный парк обращает внимание пассажиров, что с 10 июня выпускники 11-х классов должны оплачивать проезд в общественном транспорте Пинска, независимо от указанного в справке срока действия.