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Стало известно, когда выпускникам школ Пинска необходимо платить за проезд в транспорте
04.06.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В управлении по образованию Пинского горисполкома напомнили, что выпускники 11-х классов получат аттестаты об общем среднем образовании 9 июня, следовательно, с 10 июня они утратят статус учащихся.
Напомним, в соответствии положениями постановления Совета Министров Республики Беларусь № 202 от 16.02.2011 «О некоторых вопросах проезда обучающихся», а также Решения Брестского областного Совета депутатов от 06.03.2018 № 7 «О дополнительных мерах по социальной поддержке обучающихся»
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