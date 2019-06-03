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Стало известно, когда выпускникам школ Пинска необходимо платить за проезд в транспорте

04.06.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Стало известно, когда выпускникам школ Пинска необходимо платить за проезд в транспорте
Как рассказали корреспонденту pinsknews.by в ОАО «Пинский автобусный парк», в последние дни пассажиры все чаще интересуются, нужно ли оплачивать проезд в городском транспорте школьникам 11-х классов, ведь выданные им справки имеют срок действия до 30 июня.

В управлении по образованию Пинского горисполкома напомнили, что выпускники 11-х классов получат аттестаты об общем среднем образовании 9 июня, следовательно, с 10 июня они утратят статус учащихся.

В связи с этим Пинский автобусный парк обращает внимание пассажиров, что с 10 июня выпускники 11-х классов должны оплачивать проезд в общественном транспорте Пинска, независимо от указанного в справке срока действия.

Напомним, в соответствии положениями постановления Совета Министров Республики Беларусь № 202 от 16.02.2011 «О некоторых вопросах проезда обучающихся», а также Решения Брестского областного Совета депутатов от 06.03.2018 № 7 «О дополнительных мерах по социальной поддержке обучающихся» школьникам Пинска предоставлено право бесплатного проезда в автобусах регулярных городских маршрутов с 1 сентября по 30 июня. Право на проезд подтверждается школьной справкой.

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