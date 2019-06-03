Когда начнут строить арабский комплекс на месте «БелЭкспо» и каким он все-таки будет

Источник материала: Tut.by

Строительство арабского комплекса в районе бывшего павильона «БелЭкспо» планируют начать в июле 2019 года, рассказал REALTY.TUT.BY глава Центрального района Минска Дмитрий Петруша. Смотрите, как будет выглядеть весь этот комплекс зданий в центре столицы.





Забор вокруг стройки будущего комплекса установили в конце 2018 года, а к строительству объекта инвестор должен был приступить в апреле 2019-го. Но сроки смещаются.

Как рассказал глава Центрального района Дмитрий Петруша, сейчас проект находится на экспертизе. В июле инвестор планирует начать работы по реконструкции зданий бывшего Троицкого монастыря и сооружению моста через Свислочь на Зыбицкую. Старт же работ по возведению основного здания намечен на сентябрь.

Построить весь комплекс планируют до 2022 года, но уже сейчас на ограждении появилось много рендеров будущего объекта. И если раньше демонстрировались в основном изображения главного здания, то сейчас уже можно детально рассмотреть, как будут выглядеть сооружения монастыря и новый мост. Смотрите:

Основное здание













Основное здание представляет собой гостиничный комплекс. На его верхних этажах будет отель, на нижних — паркинг, торговые объекты, спа, два ресторана и бизнес-центр. Площадь каждого этажа не превышает пять тысяч квадратных метров. Подземный паркинг будет вмещать 126 машин, плюс еще будут открытые места для парковки.

Бывший Троицкий монастырь

















Комплекс бывшего Троицкого монастыря бразильянок после реконструкции с реставрацией тоже превратиться в многофункциональный объект. В одном из зданий будет медицинский центр с операционным блоком, в остальных двух — гостиница квартирного типа. На первых этажах сооружений расположатся магазины (оптики, парфюмерный, ювелирный), общепит (бар и кофейня) и тренажерный зал.

Мост через Свислочь













Напомним, участок для строительства многофункционального комплекса на Янки Купалы по указу президента выделили компании Kopaonik Property Investment из ОАЭ в 2015 году. Эта структура входит в инвестиционный фонд Royal Group, президентом которого является наследный принц Абу-Даби, шейх Тахнун бин Заид аль-Нахайян.





Снос павильона «БелЭкспо», старых корпусов больницы, да и вообще подготовку площадки обеспечила белорусская сторона. На этой земле остались несколько зданий, которые носят статус историко-культурной ценности и демонтажу не подлежат. Проект будущего комплекса разработала компания «Воробьев и партнеры».

Общая площадь объекта — 5,7 гектара. Предполагаемый объем инвестиций — около 250 миллионов долларов.