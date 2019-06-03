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Версию самоубийства сотрудника ГАИ под Могилёвом подтверждают последние результаты экспертиз

04.06.2019 12:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Последние заключения экспертов подтверждают версию самоубийства сотрудника ГАИ под Могилевом.  

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на председателя Следственного комитета Ивана Носкевича.  

Иван Носкевич:  
Версию о самоубийстве не снимаем с числа приоритетных. Более того, в последние дни получен еще целый ряд заключений экспертиз, который укрепляет нас в нашей позиции, что именно так и произошло.  

Вместе с этой версией отрабатываются еще несколько. В случае подтверждения версии о самоубийстве дело будет прекращено за отсутствием состава преступления.  

Следователи восстановили события последнего дня жизни инспектора ГАИ Евгения Потаповича  

По словам Ивана Носкевича, сразу после известия о гибели сотрудника ГАИ была создана большая оперативно-следственная группа.  

Сначала работали над раскрытием серьезного умышленного убийства. На следующий день стало ясно, особенно после изучения видео и установления людей, которые подвозили сотрудника ГАИ, что имеет место самоубийство. 

Инспектор ГАИ Евгений Потапович ранее уже пытался покончить с собой  (читать далее).  

Люди в материале: Иван Носкевич, Евгений Потапович
 
Теги: Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Последние заключения экспертов подтверждают версию самоубийства сотрудника ГАИ под Могилевом.   Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на...
 
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