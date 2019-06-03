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Версию самоубийства сотрудника ГАИ под Могилёвом подтверждают последние результаты экспертиз
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Последние заключения экспертов подтверждают версию самоубийства сотрудника ГАИ под Могилевом.
Об этом
Иван Носкевич:
Вместе с этой версией отрабатываются еще несколько. В случае подтверждения версии о самоубийстве дело будет прекращено за отсутствием состава преступления.
По словам Ивана Носкевича, сразу после известия о гибели сотрудника ГАИ была создана большая оперативно-следственная группа.
Сначала работали над раскрытием серьезного умышленного убийства. На следующий день стало ясно, особенно после изучения видео и установления людей, которые подвозили сотрудника ГАИ, что имеет место самоубийство.
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Новости Беларуси. Последние заключения экспертов подтверждают версию самоубийства сотрудника ГАИ под Могилевом. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на...
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