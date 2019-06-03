Названы смартфоны, которые ломаются чаще всего

Аналитики одного из сервисов электроники выяснили, какие телефоны сдавали в ремонт в столице России в апреле этого года, пишет Коммерсант .

Треть телефонов, которые сдавали в ремонт в прошлом месяце, приходится на модели марки Apple, на втором месте находятся китайские производители – 27%. Из них лидерами являются марки Xiaomi и Huawei – 12 и 9,6% соответственно. Далее следуют смартфоны марки Samsung – 18%.

Среди смартфонов Apple чаще всего в ремонт сдают iPhone 6, 5S, 5 и 6S. Самая частая их проблема – выход из строя батареи. Чаще всего ремонтировали Samsung A5, S3 и A3, Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X. Большинство владельцев китайских смартфонов обращаются в мастерские по поводу поломки экрана, а у Samsung чаще всего ломается корпус.

Дороже всего ремонт обходится владельцам Xiaomi – в среднем 30% цены смартфона. Ремонт Samsung чаще всего обходится в четверть стоимости нового аппарата, а починить iPhone стоит 13% его стоимости.