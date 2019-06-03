Источник материала: Новости Волковыска

Сбор грибов – одна из трех древнейших «природных» страстей наряду с рыбалкой и охотой. Но страсти, как известно, способны переходить через край. На грибах многие делают деньги, причем немалые. А некоторые еще и конкурентов при этом устраняют, дабы не терять в доходах. Именно так поступал житель Островецкого района, перекрывая лесные дороги самодельными «ежами».

Начала грибного сезона житель райцентра Сморгонь Станислав Хвощинский ожидал с нетерпением. Уроженец маленькой деревушки на границе Сморгонского и Островецкого районов, он с детства любил тихую охоту. Лес в районе его родного села был поистине грибной, поэтому несмотря на огромное количество людей с корзинами, даров природы хватало всем. Станислав и без того часто наведывался в деревню. Там жила мама, требовалось помогать ей по хозяйству. Когда же начинался грибной сезон он старался пробыть в деревне и того дольше, обходя свои грибные «сотки». Вот и в конце прошедшего лета приехал в деревню с аналогичными намерениями. На смену засухе пришли долгожданные дожди и в лесу полезли боровики, подосиновики, прочие благородные грибы. И хотя мама находилась в больнице с тяжелым недугом, он решил хотя бы утро провести в лесу.

Семь колес на троих

За грибами Хвощинский выехал на рассвете на «Ситроен Ксара». Одну за другой миновал знакомые лесные дороги, когда увидел идущую навстречу женщину. Незнакомка махала ему руками и Станислав остановил машину. Женщина сообщила, что следовала за грибами, на проселочной дороге пробила два колеса в своем «Сеате» и попросила у него помощи. Станислав не отказал. Осмотрел иномарку женщины и обнаружил, что переднее и заднее колеса с водительской стороны действительно спущены. Оценив ситуацию, предложил женщине самый оптимальный вариант – накачать колеса и проследовать в город на автосервис. По мере того, как в пути с баллонов снова станет выходить воздух, дополнительно производить подкачку. Помочь женщине по-иному он не мог, поэтому попрощался и продолжил свой путь вглубь леса. Свою машину заглушил у знакомой опушки и отправился собирать грибы. Однако провел за этим занятием всего-ничего, когда раздался звонок мобильного телефона. Муж родной сестры Константин Родионов сообщил пренеприятное известие – в больнице скончалась мама.

Ошарашенный горькой новостью, Станислав быстро вернулся к машине, однако уехать ему не удалось. Два колеса иномарки были спущены. Причем, как у ранее встреченной в лесу женщины, с водительской стороны. Не желая терять время, Хвощинский позвонил Родионову и попросил его оперативно привезти два запасных колеса. Константин тоже хорошо знал лес, потому быстро понял, где находится Станислав. Просьбу родственника выполнил без проволочки. Привез ему на своем «Рено Меган» две запаски и помог установить их вместо пробитых. Однако едва они завершили бортировку, как увидели, что уже у иномарки Константина возникла аналогичная проблема. Воздух с двух колес вышел и машина села на обода. Причем пробитыми оказались опять же переднее и заднее колесо со стороны водителя. В такой ситуации мужикам не оставалось ничего иного, как заменить одно пробитое колесо на запасное, а второе попросту подкачать.

Казалось бы, на этом лесные злоключения закончились, но не тут-то было. Едва водители проехали несколько сотен метров по лесной дороге, как Родионов пробил только что установленную запаску! В результате путь в город оказался долгим. По дороге Константин несколько раз подкачивал два проколотых колеса. В связи с этим обоим пришлось в первую очередь ехать не к усопшей, а на шиномонтаж. Там им поставили латки на все пять пробитых колес. Услуга в общей сложности обошлась в 45 рублей на двоих, но о деньгах и колесах в тот момент никто не задумывался. В сравнении со смертью любимого человека это не горе.

Шипы и грибы

История с семью пробитыми в лесу колесами сразу трех иномарок так и осталась бы не узнанной, не наступи на те же грабли еще один грибник. Причем в тот же самый день, что и они. На автомобиле «Опель Вектра в лес за грибами ездил односельчанин Хвощинского – Алексей Витковский. Двигаясь по проселочной дороге, он заметил, что из заднего левого колеса автомобиля полностью вышел воздух. Чтобы не усугублять ситуацию, мужчина накачал колесо и повернул в обратный путь. Ставить запаску решил дома. Однако, когда вышел из машины, увидел, что проблема удвоилась. Пробито не одно, а два колеса. В такой ситуацию выход был один – ехать на автосервис. Поэтому накачав оба колеса Витковский двинулся по указанному маршруту. Прибыв к месту он уже хотел обрисовать проблему механику, когда увидел, что клеить придется не два, а все четыре колеса, ибо они полностью испустили «дух».

Глядя на то, как мастера реанимируют его колеса к дальнейшей эксплуатации, Алексей долго размышлял на счет того, как он умудрился совершить покерный прокол. Впрочем, сделать однозначный вывод так и не сумел. Списав все на роковое стечение обстоятельств, на следующее утро повторил грибной вояж. Двигался все по той же дороге. Правда, на этот раз смотрел через стекло не столько на грибы, сколько на состояние дороги. Ведь не шишками же пробил колеса. В момент такого осмотра его зоркий глаз и выхватил торчавший из земли металлический штырь. Алексей остановил машину и тщательно осмотрел находку. Оказалось, штырь «растет» не один. Рядом с ним торчал еще и второй. Причем оба были вбиты не в землю или в корень. Некто соорудил целую конструкцию. Сначала вколотил металлические прутки в аккуратно спиленную доску, а чтобы при наезде колеса они не ушли в землю, с оборота доски прикрутил шурупами металлическую накладку. Ну и уже после это остро заточенное коварное приспособление было закопано на дороге. Причем с таким расчетом, чтобы двигавшиеся автомобили аккурат колесами наезжали на импровизированные шипы, пробивая резину.

Сообразив, что коварный «еж» может быть в лесу не один, Витковский продолжил обследование дорог. В результате обнаружил еще две аналогичные «диверсионные ловушки», вкопанные на двух других лесных проездах. После этого ему стало окончательно ясно, что некто действовал целенаправленно и осознанно, преследуя вполне определенную цель. Вот только не совсем ясно, какую.

Забросив самопальные «ежи» в багажник машины, Алексей до обеда пособирал грибы, а затем благополучно прибыл домой. Изначально он не планировал делать никаких официальных заявлений, посчитав убыток в 30 рублей незначительным. Однако в сельской местности молва разносится быстро. Узнав, что жертвами неизвестного злоумышленника стали еще несколько односельчан и жителей райцентра, Витковский пересмотрел свою точку зрения и сообщил о произошедшем в милицию.

«Защитник» природы

Начав по факту проверку, сыщики Сморгонского РОВД вычислили сразу нескольких автовладельцев, пробивших в лесу колеса. Однако ни они, ни иные установленные грибники не видели никого подозрительного. Ничего не дал и осмотр переданных Витковским «ежей». Следов на них не оказалось. В такой ситуации оперативники уже настраивались на длительную кропотливую работу, однако на помощь им пришел заместитель начальника райотдела Анатолий Щастный. Являясь заправским охотником, подполковник отлично знал тот лесной квадрат. Он вспомнил, что несколько раз видел в нем невзрачного странноватого типа и даже выдвинул предположение, что тот является жителем одной из деревень соседнего Островецкого района.

К полученной информации сыщики отнеслись ответственно и вскоре установили того самого лесного ходока. Им оказался 56-летний сельчанин Александр Буравский, проживающий в указанной Щасным деревне. Семьи, как и постоянного места работы у него не было. Деньги зарабатывал исключительно за счет тихой охоты, сдавая скупщикам собранные в лесу грибы. Причем собирал их ежедневно в больших объемах, так что не бедствовал.

В ходе осмотра хозпостроек Буравского оперативники обнаружили любопытные предметы – вилы со спиленными зубьями. Сопоставили их с металлическими штырями лесных «ежей» и пазлы сложились. Штыри оказались спиленными зубьями с вил Витковского. Подозрения в том, что он и есть дерзкий «диверсант», заблокировавший дороги в лес, подтвердились.

На вопрос, зачем он устанавливал в лесу конструкции со штырями, Буравский выдвинул несколько неожиданную версию. Мол, он является борцом за сохранность флоры и фауны. Собирая грибы, обратил внимание, что люди варварски уничтожают грибницу, разбрасывая мох. Попытался пристыдить таких грибников, однако те не стали его слушать. Тогда он сказал себе, что сделает все, дабы спасти природу. Учитывая, что большинство людей добирается к грибным местам машинами, решил перекрыть им дороги. Для этого изготовил из досок и специально заточенных зубьев спиленных вил импровизированных «ежей». Вкопал их на всех подъездных путях к грибным «оазисам», чтобы народ пробивал колеса своих машин и возвращался обратно. Уже на следующие сутки поставленная цель была достигнута, количество грибников заметно сократилось. О том, что при этом могут пострадать люди, он попросту не думал. Учитывая, что масса водителей пробила колеса, готов возместить им причиненный ущерб. В содеянном полностью раскаивается.

Пути страсти

Версия Буравского никак не повлияла на признание его действий противозаконными. Факт умышленного повреждения имущества был налицо. Правоохранителям оставалось лишь разобраться, образуют ли они состав преступления или административного проступка. Грань между ними в размере причиненного ущерба. Если до 40 базовых величин – административное правонарушение, свыше – преступление.

В результате вырисовался второй вариант. Все пострадавшие автовладельцы, за исключением Хвощинского и Витковского, простили одержимого грибника и отказались писать на него заявления. Впрочем, в любом случае количество пробитых колес с учетом затрат на их восстановление не дотягивало до криминальной «отметки». Так что можно сказать, Буравский отделался легким испугом. Заплатил по решению суда штрафы и возместил стоимость затрат на восстановление колес. Учитывая, сколько шума наделал в районе своей «акцией», повторить подобное он вряд ли решится. Не враг же себе.

На этом в страстной истории можно было бы поставить точку, однако любопытное известие пришло из Мостовского района. Там ехавший по лесной дороге к Неману рыболов обнаружил пять вкрученных в корень дерева остро отточенных и имеющих резьбу металлических шпилек. Дорога ведет к участку реки, славящемуся хорошим клевом лещей и плотвы. Конкуренция за место на берегу в тех местах нешуточная. Практикуется даже продажа уловистых точек. В общем, не исключено что посредством штырей некто тоже решает проблему борьбы с конкурентами. Вместе с тем, есть и еще одна версия, озвученная областной инспекцией охраны животного и растительного мира. Подобные «ловушки» порой устанавливают браконьеры. Но это уже совсем другая история.

Сергей ШЕРШЕНЕВИЧ, Звязда

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