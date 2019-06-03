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Будущий глобальный компактный кроссовер Kia: новые подробности
Источник материала: Tut.by
Сегодня корейская компания официально подтвердила, что ее новый компактный кроссовер, который станет «глобальной» моделью, получит имя Seltos. «Паркетник» в следующем году доберется и до рынка ТС.
Дизайнерские
Что касается салона Seltos, то составить представление о нем пока можно по фирменным дизайнерским изображениям. В глаза бросается трехспицевый руль, но центральное место займет торчащий из передней панели 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы. Ниже расположатся вентиляционные дефлекторы и блок управления «климатом», а среди опций заявлена атмосферная подсветка салона Sound Mood Lightning.
Премьера Seltos состоится уже в текущем месяце в Корее, где продажи начнутся во второй половине этого года. Вскоре после этого модель выйдет и на другие рынки, среди которых значится и Россия — у соседей новинка появится в 2020 году, но подробностей о локальной версии пока нет.
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Сегодня корейская компания официально подтвердила, что ее новый компактный кроссовер, который станет «глобальной» моделью, получит имя Seltos. «Паркетник» в...
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