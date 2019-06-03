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Будущий глобальный компактный кроссовер Kia: новые подробности

04.06.2019 13:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня корейская компания официально подтвердила, что ее новый компактный кроссовер, который станет «глобальной» моделью, получит имя Seltos. «Паркетник» в следующем году доберется и до рынка ТС.


Фото: Carscoops

Дизайнерские скетчи Seltos корейцы обнародовали в мае, вскоре после чего шпионам удалось подловить кроссовер прямо на улице во время официальной фотосессии. Кузов машины был лишен камуфляжа, поэтому теперь мы знаем, как будет выглядеть Seltos, в пропорциях которого без особого труда угадывается Hyundai Creta — его выдают, например, сопряжения передних стоек с капотом и дверные проемы. У Seltos и Creta платформа и силовая структура кузова будут унифицированы, но кроссовер Kia, как ожидается, окажется немного крупнее «собрата» Hyundai.


Иллюстрация: Kia

Что касается салона Seltos, то составить представление о нем пока можно по фирменным дизайнерским изображениям. В глаза бросается трехспицевый руль, но центральное место займет торчащий из передней панели 10,25-дюймовый экран мультимедийной системы. Ниже расположатся вентиляционные дефлекторы и блок управления «климатом», а среди опций заявлена атмосферная подсветка салона Sound Mood Lightning.


Фото: Kia

Премьера Seltos состоится уже в текущем месяце в Корее, где продажи начнутся во второй половине этого года. Вскоре после этого модель выйдет и на другие рынки, среди которых значится и Россия — у соседей новинка появится в 2020 году, но подробностей о локальной версии пока нет.

 
 
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Сегодня корейская компания официально подтвердила, что ее новый компактный кроссовер, который станет «глобальной» моделью, получит имя Seltos. «Паркетник» в...
 
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