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Не только «Песочница». В городе появилась еще одна площадка с фудтраками
Источник материала: Tut.by
На выходных во дворике по адресу ул. Октябрьская, 19 в Минске появилась площадка с фудтраками «Кормушка». Локация совсем небольшая, буквально на несколько фудтраков. Она находится около входа в
Пока здесь стоят фудтраки «Шалёны кныр», BulbaFrites и L’chef. Еще есть точка с кальяном, зона для отдыха и несколько кресел-мешков. Работать «Кормушка» обещает с 12 до 23 ежедневно, но вечером в понедельник фудтраки не работали, посетителей тоже не было. Кажется, пик активности здесь будет по пятницам и субботам.
В фудтраке L’chef готовят пасту за 5, 7 и 8 рублей, в BulbaFrites можно купить картофель фри по-бельгийски с соусом за 5 рублей (250 г.) и за 9 рублей (450 г.), а колбаску-гриль за 3 рубля. «Шалёны кныр», например, предлагает колбасный сет за 8 рублей или mon street set за 13.
А вот заказать выпивку или беспрепятственно воспользоваться уборной можно будет в клубе Hide. Планируется, что диджейские сеты будут звучать не только в помещении клуба, но и, возможно, на улице — как раз для гостей «Кормушки».
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На прошлых выходных около клуба Hide в Минске появилась площадка с фудтраками «Кормушка». Локация пока совсем небольшая.
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