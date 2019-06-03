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Сгодятся ради «шенгена»: в Эстонии продадут «убитые» квартиры с начальной ценой в 50 евро

04.06.2019 12:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Покупка квартиры в Прибалтике ради долгосрочного «шенгена» — обычная практика. В 2017 году, например, белорусы занимали второе место по вложениям в недвижимость Литвы. Бывало, что квартиры покупались даже не глядя, «убитые» и заброшенные, потому что цена была символическая — всего 250 евро. Такие дешевые варианты жилья в Прибалтике в основном продаются через аукционы, когда недвижимость по каким-то причинам попала в муниципальную собственность и от нее хотят избавиться. Например, в середине июня в эстонском городе Кохтла-Ярве состоятся торги по 39 квартирам, начальная цена которых стартует от 50 евро. Вот что там можно купить в расчете на шенгенскую визу.


Фото:kultuurilinnad.ee

Кохтла-Ярве, в котором намечается распродажа дешевого жилья, находится в северной части Эстонии. Это четвертый по величине город (после Таллина, Тарту и Нарвы), который известен промышленной добычей горючего сланца. В нем проживает 36 тысяч человек.

На открытом аукционе по отчуждению квартирной собственности и нежилых помещений, который состоится 14 июня, есть шанс приобрести недвижимость в городе всего за 50 евро — начальная цена чуть больше платы за участие, которая составляет 31,95 евро. В опубликованном списке значатся пять квартир — одна в Ярвеской части города и четыре в Сомпа, пишет «Северное побережье».


Двухкомнатная квартира по адресу улица Вахтра, 10−18 выглядит не очень плохо, но в связи с тем, что она давно пустует, ее продают с начальной ценой 50 евро. Фото: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Всего на аукцион выставлено 39 квартир. Из них 22 — не заселены, в остальных имеются арендаторы, которые обладают преимущественным правом покупки. Стоимость квартир, в зависимости от того, в какой части города и в каком состоянии они находятся, составляет от 50 евро до 3 тысяч. Одна — трехкомнатная, остальные двухкомнатные.

По словам помощника мэра Юлле Лепассаар, в муниципальную собственность объекты недвижимости чаще всего достаются после смерти их владельцев, если наследники не проявляют заинтересованности в этом наследстве. Иногда арендаторы муниципального жилья отказываются от договоров — в этом случае квартира тоже выставляется на аукцион.

— За год накапливается примерно 20−25 таких квартир, — объясняет чиновник. — Если долго не удается продать квартиру, то мы имеем право снижать начальную сумму. И это действует — по две-три таких квартиры на аукционе обычно уходит.

В списке есть квартиры, которые выставлялись на аукцион по шесть-семь раз, но заинтересованных в их приобретении не находится, потому что они «убитые» — Юлле Лепассаар называет их «просто помойка». Например, из квартиры по адресу улица Арусерва, 1−7 точно можно было бы вывезти два-три грузовика мусора.


Улица Арусерва. Фото: arhitektfoto.ee

Тем не менее собеседница утверждает, что совсем даром даже такую площадь город отдавать не будет.

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Покупка недвижимости в Прибалтике - обычное дело ради получения многократной шенгенской визы.
 
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