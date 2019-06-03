|
Жители Фаниполя протестуют против вышки МТС, которая может навредить их детям
Источник материала: KYKY>
Жители Фаниполя (Минская область) протестуют против строительства башни сотовой связи МТС, которую планируют установить рядом с гимназией и жилым домом. Они переживают за здоровье своих детей,
Высота антенны – 40 метров. Работы начались 28 мая возле жилого дома по адресу улица Брестская, 13. Закончить их планируют 22 августа 2019 года. Местные жители обеспокоены: они считают, что электромагнитное излучение окажет негативное воздействие на детей, ведь рядом гимназия, детская площадка и стадион. А зимой там образуется наледь, что поставит под угрозу серьезных травм любого проходящего мимо человека. Свои претензии беларусы выразили в жалобе, которую направили в Фанипольский городской исполком.
Позиция властей
Местные власти утверждают, что закон не нарушается и никакой опасности сооружение не представляет. Разрешение на установку станции дал Дзержинский районный исполнительный комитет. В распоряжении горисполкома – положительное заключение строительной экспертизы и заключение центра гигиены и эпидемиологии. А после того, как объект запустят, исходящее излучение замерят.
В документах значится, что пострадает небольшой участок зеленой зоны площадью 106 «квадратов». В будущем восстановят 42 «квадрата», оставшуюся часть возместят деньгами – 16 базовых величин (392 рубля). Средства переведут Дзержинскому ЖКХ.
Что делают беларусы
Жители по-прежнему не понимают, почему МТС не может переместить строительство в промышленную зону: она занимает большую часть города. К тому же, там нет ни школ, ни домов. Журналисты mlyn.by попросили оператора связи прокомментировать ситуацию, но МТС пока не ответил.
Как
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жители Фаниполя (Минская область) протестуют против строительства башни сотовой связи МТС, которую планируют установить рядом с гимназией и жилым домом. Они...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)