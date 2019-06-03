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Жители Фаниполя протестуют против вышки МТС, которая может навредить их детям

04.06.2019 12:43 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Жители Фаниполя (Минская область) протестуют против строительства башни сотовой связи МТС, которую планируют установить рядом с гимназией и жилым домом. Они переживают за здоровье своих детей, пишет mlyn.by.

Высота антенны – 40 метров. Работы начались 28 мая возле жилого дома по адресу улица Брестская, 13. Закончить их планируют 22 августа 2019 года. Местные жители обеспокоены: они считают, что электромагнитное излучение окажет негативное воздействие на детей, ведь рядом гимназия, детская площадка и стадион. А зимой там образуется наледь, что поставит под угрозу серьезных травм любого проходящего мимо человека. Свои претензии беларусы выразили в жалобе, которую направили в Фанипольский городской исполком.

Позиция властей

Местные власти утверждают, что закон не нарушается и никакой опасности сооружение не представляет. Разрешение на установку станции дал Дзержинский районный исполнительный комитет. В распоряжении горисполкома – положительное заключение строительной экспертизы и заключение центра гигиены и эпидемиологии. А после того, как объект запустят, исходящее излучение замерят. 

В документах значится, что пострадает небольшой участок зеленой зоны площадью 106 «квадратов». В будущем восстановят 42 «квадрата», оставшуюся часть возместят деньгами – 16 базовых величин (392 рубля). Средства переведут Дзержинскому ЖКХ.

Что делают беларусы

Жители по-прежнему не понимают, почему МТС не может переместить строительство в промышленную зону: она занимает большую часть города. К тому же, там нет ни школ, ни домов. Журналисты mlyn.by попросили оператора связи прокомментировать ситуацию, но МТС пока не ответил. 

Как передают в Instagram-аккаунте «Фаниполь.by», сегодня, 4 июня, в 17:00 беларусы организуют собрание во дворе дома по адресу улица Брестская, 13. На встречу придут представители организаций «Мобильные ТелеСистемы», ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», ГУ «Дзержинский районный центр гигиены и эпидемиологии», а также председатель Фанипольского городского исполкома.

 
 
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Жители Фаниполя (Минская область) протестуют против строительства башни сотовой связи МТС, которую планируют установить рядом с гимназией и жилым домом. Они...
 
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