Глава СК про дело сотрудника ГАИ из Могилева: обстановку нагнетают, экспертизы подтверждают суицид

Источник материала: KYKY

Глава СК Иван Носкевич рассказал, как ведется расследованию по делу гибели 22-летнего сотрудника ГАИ, пишет TUT.by.

Приоритетная версия СК – по-прежнему самоубийство. С чем не соглашаются родители умершего парня: они настаивают на эксгумации и требуют независимой экспертизы. Однако, со слов Носкевича, с подобными просьбами к Следственному комитету не обращались. Глава считает, что обстановка нагнетается: причина расхождений во мнениях в том, что родственника сложно принять решение своего ребенка совершить суицид.

Носкевич добавил, что последние заключения экспертизы подтверждают позицию следствия. Уголовное дело планируют расследовать в течение двух месяцев. Если самоубийство подтвердится, его закроют. «Давно не было таких ЧП, чтобы сотрудника милиции убивали при таких обстоятельствах», – пояснил глава СК.

Что произошло

Напомним, 16 мая в Могилевской области похитили сотрудника ГАИ Евгения Потаповича. Около 18 часов он уехал на разбирательство по поводу ДТП. В 18:27 прислал сообщение по Viber: «Срочно. Черная «волга». Три цыгана. Регистрационный знак – русский». После этого сообщения он пропал с табельным оружием. Спустя пару часов его нашли убитым – в двух километрах от Могилева, с застегнутыми на руках наручниками. Личный состав милиции Могилевской области подняли по тревоге, в регионе ввели план «Сирена», на дорогах всей страны выставили блокпосты. На трассах в городах и регионах поставили милиционеров с автоматами.

В цыганском районе Чапаевка, где пропал парень, местных жителей массово увезли на допросы, причем многие жаловались на варварское отношение. Их дома обыскали: ко многим бойцы заходили с автоматами, но причин визита не раскрывали. По рассказам людей, силовики вели себя агрессивно, кричали, применяли грубую физическую силу, угрожали цыганам тем, что «не дадут им жизни», в РОВД забирали даже 15-летних подростков. В результате под стражей долгое время находились десятки человек. После обысков одна из женщин скончалась: родственники винят силовиков.