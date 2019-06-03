|
Хоть что-то вместо ничего: Дэвиду Линчу вручат почетный "Оскар"
Источник материала: Партизан
Он четырежды выдвигался на награду Киноакадемии, но не получил ни одной.
Культовый режиссер Дэвид Линч получит почетный «Оскар», объявил оргкомитет премии американской Киноакадемии.
Линч четырежды выдвигался на соискание премии — три раза как лучший режиссер за фильмы «Человек-слон», «Малхолланд Драйв» и «Синий бархат». Кроме того, за «Человека-слона» Линч был номинирован на «Оскар» как соавтор лучшего адаптированного сценария. Однако ни одного «Оскара» у Линча пока не было.
Почетный «Оскар» будет вручен Линчу на специальной церемонии 27 октября.
Также почетные награды Киноакадемии в 2019 году получат актер Уэсу Стьюди и кинорежиссер Лине Вертмюллер из Италии.
Актрису Джину Дэвис наградят премией имени Джина Хершолта, присуждаемой за индивидуальный вклад в дело гуманизма. Наградой отметят вклад Дэвис в борьбу с гендерным неравенством в киноиндустрии.
В 1990 году главным призом Каннского кинофестиваля был отмечен фильм Линча «Дикие сердцем». В 2001 году он получил в Каннах награду лучшему режиссеру за «Малхолланд Драйв». Линч также является обладателем многих других наград, включая «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за вклад в мировое киноискусство.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он четырежды выдвигался на награду Киноакадемии, но не получил ни одной.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)