ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти хотят раскрутить Сингапур на инвестиции в ПВТ

04.06.2019 12:30 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Беларусь предлагает Сингапуру инвестировать в компании Парка высоких технологий. Такое предложение озвучил сегодня первый заместитель премьер-министра Александр Турчин на встрече в Минске со старшим государственным министром торговли и промышленности Сингапура Ко По Куном.

Первый вице-премьер выразил надежду, что нынешний визит сингапурской делегации позволит сторонам продвинуться в переговорном процессе по заключению торговых соглашений, поможет деловым кругам установить контакты и выйти на конкретные проекты.

Александр Турчин отметил, что в правительстве он координирует вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества с Сингапуром. "Я хотел бы предложил вам определить несколько ключевых проектов, которые мы могли бы взять под личный контроль и обеспечить их успешную реализацию", - добавил он.

В частности, первый заместитель премьер-министра подчеркнул, что Беларусь является одним из признанных, быстро растущих лидеров в Восточной Европе в области высоких технологий. Указом главы государства создан специальный преференциальный режим в Парке высоких технологий. Беларусь ежегодно прирастает в экспорте услуг в IT-сфере примерно на 30-40% и достигла в прошлом году $1,5 млрд. 

"Наши основные рынки - это США и Европейский союз. Учитывая, что уровень рентабельности компаний более 40%, я бы предложил инвестирование в компании в парке, чтобы мы могли выйти и на рынок Юго-Восточной Азии с нашими услугами", - сказал Александр Турчин.

По словам первого вице-премьера, Беларусь рассматривает Сингапур как ворота для выхода белорусских товаров и услуг на обширный рынок Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона. 

"В свою очередь предлагаем Сингапуру обратить внимание на Беларусь как перспективную точку выхода на емкий рынок Евразийского экономического союза, в том числе с учетом предстоящего заключения соглашения о свободной торговле между Сингапуром и ЕАЭС", - сказал Александр Турчин. 


Он добавил, что белорусская сторона в целом поддерживает заключение данного соглашения и будет приветствовать его скорейшее подписание.

Также Александр Турчин выразил обеспокоенность неблагоприятным для ведущих белорусских промпредприятий ужесточением корпоративной политики сингапурских банков, отметив, что страна рассчитывает на содействие правительства Сингапура в скорейшем решении возникших системных проблем с обслуживанием представительств белорусских компаний в банках этой страны.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь предлагает Сингапуру инвестировать в компании Парка высоких технологий. Такое предложение озвучил сегодня первый заместитель премьер-министра...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прокуратура направила в суд дело о «пьяном» ДТП в Минске, в котором погиб человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика