Власти хотят раскрутить Сингапур на инвестиции в ПВТ

Первый вице-премьер выразил надежду, что нынешний визит сингапурской делегации позволит сторонам продвинуться в переговорном процессе по заключению торговых соглашений, поможет деловым кругам установить контакты и выйти на конкретные проекты.





Александр Турчин отметил, что в правительстве он координирует вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества с Сингапуром. "Я хотел бы предложил вам определить несколько ключевых проектов, которые мы могли бы взять под личный контроль и обеспечить их успешную реализацию", - добавил он.





В частности, первый заместитель премьер-министра подчеркнул, что Беларусь является одним из признанных, быстро растущих лидеров в Восточной Европе в области высоких технологий. Указом главы государства создан специальный преференциальный режим в Парке высоких технологий. Беларусь ежегодно прирастает в экспорте услуг в IT-сфере примерно на 30-40% и достигла в прошлом году $1,5 млрд.





"Наши основные рынки - это США и Европейский союз. Учитывая, что уровень рентабельности компаний более 40%, я бы предложил инвестирование в компании в парке, чтобы мы могли выйти и на рынок Юго-Восточной Азии с нашими услугами", - сказал Александр Турчин.





По словам первого вице-премьера, Беларусь рассматривает Сингапур как ворота для выхода белорусских товаров и услуг на обширный рынок Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.





"В свою очередь предлагаем Сингапуру обратить внимание на Беларусь как перспективную точку выхода на емкий рынок Евразийского экономического союза, в том числе с учетом предстоящего заключения соглашения о свободной торговле между Сингапуром и ЕАЭС", - сказал Александр Турчин.









Он добавил, что белорусская сторона в целом поддерживает заключение данного соглашения и будет приветствовать его скорейшее подписание.





Также Александр Турчин выразил обеспокоенность неблагоприятным для ведущих белорусских промпредприятий ужесточением корпоративной политики сингапурских банков, отметив, что страна рассчитывает на содействие правительства Сингапура в скорейшем решении возникших системных проблем с обслуживанием представительств белорусских компаний в банках этой страны.