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Верховный суд объяснил, как отсчитывать срок давности по ФК "Динамо"

04.06.2019 12:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Верховный суд опубликовал мотивировочную часть решения Экономического суда города Минска по футбольному клубу «Динамо-Минск».

Из нее следует, что срок давности по этому делу не истек.

Ответчик, как известно, упирал на то, что решение о новых акционерах клуба было принято примерно 20 лет назад. Вот как суд объясняет этот нюанс:

"Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права".

Нарушение стало известно истцу, как считает суд, после принятия Минским городским Советом депутатов решения от 20.03.2019 г. № 127. Этот документ, как сообщалось, отменял давнее решение о новых акционерах клуба.

Исходя из решения суда, сейчас уставный фонд «Динамо-Минск» нужно, как раньше, разделить на 53 акции. Скорее всего, они должны быть распределены так:

Минский городской исполнительный комитет — 24 акции;
Министерство внутренних дел Республики Беларусь — 4 акции;
Министерство спорта и туризма Республики Беларусь — 10 акций;
Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо» — 10 акций;
Акционерный сберегательный банк «Беларусбанк» — 2 акции;
Государственное предприятие «Национальная авиакомпания «Белавиа» — 1 акция;
Республиканское объединение «Белтелеком» — 1 акция;
Открытое акционерное общество «Пивзавод «Оливария» — 1 акция.


Видимо, пока решение суда не исполнено, потому что в базе Республиканского центрального депозитария ценных бумаг по-прежнему указано, что акций 108. Также пока непонятно, как относиться к многочисленным сделкам, которые проводились за последние 20 лет с акциями ЗАО.

Напомним, что о мартовском решении Мингорсовета представители «Трайпл» (ранее — основной акционер клуба) и «Динамо-Минск» узнали только на суде. Данное решение до сих пор не выложено в открытом доступе.

 
Теги: Минск
 
 
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Верховный суд опубликовал мотивировочную часть решения Экономического суда города Минска по футбольному клубу «Динамо-Минск».
 
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