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Такие юные и уже "деды"!

04.06.2019 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гродно начинается процесс по делу о "дедовщине" в училище олимпийского резерва.

Такие юные и уже "деды"!
5 июня в суде Октябрьского района Гродно начнется рассмотрение уголовного дела по обвинению трех учащихся Гродненского государственного училища олимпийского резерва. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч.ч.2,3 ст. 339 УК (хулиганство) и ч.1 ст. 206 УК (грабеж).


Во время проверки спортивных учреждений региона прокуроры заметили странную закономерность. В Гродненском училище олимпийского резерва довольно часто перспективные молодые спортсмены забирали документы через очень короткий срок после поступления. 

Чтобы выяснить причину таких внезапных решений проверяющие обзвонили всех «отказников», пообщались с их родителями и узнали, что на протяжении нескольких лет  учащиеся старших курсов притесняли или морально и физически издевались над младшими воспитанниками.

Родители одного из пострадавших юных спортсменов, который именно из-за «дедовщины» забрал документы, обратились с заявлением в правоохранительные органы и сообщили, что их сына заставляли стирать чужие носки, приносить еду, а также над ним провели обряд «крещения» или посвящения в свои ряды. 

Во время процедуры должны были ударить парня по ягодицам, но тот, кто «посвящал» его, увлекся и так ударил парня, что сломал ему ребро.


Проверяющие выяснили, что подобное поведение учащихся старших курсов было не единичным и происходило  не без ведома директора училища, в прошлом военного, которого в декабре 2018 года уволили за «ущемление прав и законных интересов учащихся и факты необоснованного расходования государственных средств».

По  фактам «дедовщины» было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого, очевидно, вскрылись и другие подробности из неспортивной жизни воспитанников училища. Они станут известны в ходе оглашения в суде обвинительного заключения и допросов фигурантов дела. 

Как сообщила пресс-служба Гродненского областного суда, слушания пройдут  в открытом судебном заседании.


 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно начинается процесс по делу о "дедовщине" в училище олимпийского резерва.
 
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