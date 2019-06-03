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Умерла жена президента Израиля
Источник материала: Партизан
Супруга президента Израиля Нехама Ривлин скончалась спустя несколько месяцев после того, как ей пересадили донорское легкое, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Жене главы государства Реувена Ривлина было 73 года.
В начале года жена президента перенесла трансплантацию легкого. Операция ей потребовалась из-за легочного фиброза, которым она страдала несколько лет.
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Супруга президента Израиля Нехама Ривлин скончалась спустя несколько месяцев после того, как ей пересадили донорское легкое, сообщила канцелярия...
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