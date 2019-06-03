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Умерла жена президента Израиля

04.06.2019 11:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Супруга президента Израиля Нехама Ривлин скончалась спустя несколько месяцев после того, как ей пересадили донорское легкое, сообщила канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.



Жене главы государства Реувена Ривлина было 73 года. 

В начале года жена президента перенесла трансплантацию легкого. Операция ей потребовалась из-за легочного фиброза, которым она страдала несколько лет.

 
 
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Супруга президента Израиля Нехама Ривлин скончалась спустя несколько месяцев после того, как ей пересадили донорское легкое, сообщила канцелярия...
 
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