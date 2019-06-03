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Последние экспертные заключения говорят в пользу версии самоубийства сотрудника ГАИ

04.06.2019 13:11 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Последние экспертные заключения говорят в пользу версии самоубийства сотрудника ГАИ

Об этом сегодня заявил председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

«Вeрсию о самoубийствe не снимаем с числа приoритетных. Бoлее того, в пoследние дни пoлучен еще целый ряд зaключений экспертиз, кoторый укрeпляет нас в нашей пoзиции, что именно так и прoизошло», – сказал председатель СК.

Версия суицида стала основной после изучения видео и установления людей, которые его подвозили. Если она подтвердится, дело будет прекращено за отсутствием состава преступления, пишет БЕЛТА.

На первоначальном этапе расследования отрабатывались различные версии. Проверялись обстоятельства служебной деятельности сотрудника милиции, его личная жизнь, последние контакты. Информация о возможном похищении сотрудника милиции на «Волге» черного цвета с российскими номерами не нашла подтверждения, отмечали ранее в СК.

Напомним, 16 мая при исполнении служебного долга погиб сотрудник батальона ДПС ГАИ УВД Могилевского облисполкома 1996 года рождения. Его тело обнаружили в лесополосе вблизи трассы Могилев — Шклов. По предварительному заключению, смерть наступила в результате огнестрельного ранения в голову. Было возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Могилев
 
 
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Об этом сегодня заявил председатель Следственного комитета Иван Носкевич.
 
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