На «ЭКВАТОР Фест» в Бресте выступит белорусская рок-группа Nizkiz и хедлайнер – российские Градусы

Источник материала: Виртуальный Брест

27 июля в Бресте пройдет второй городской «ЭКВАТОР Фест». Фестиваль этого года набирает музыкальные обороты: на главной сцене выступит белорусская рок-группа Nizkiz и хедлайнер – российские Градусы.





«ЭКВАТОР Фест» - это семейный праздник, который во второй раз будет проходить на территории торгово-развлекательного центра «ЭКВАТОР» (ул. Гаврилова, 16). И в этом году он станет ярким событием, посвященным 1000-летию города, и подготовит зоны отдыха для брестчан разного возраста.

О программе фестиваля

Возле торгово-развлекательного центра с 12:00 до 23:00 в режиме нон-стоп будет работать сцена с сюрпризами для гостей. Весь день на ней будут выступать вживую: в программе 10 часов музыки и интерактивы от телевизионных ведущих - Ильи Кононова и Катерины Раецкой. Музыкальным подарком станут хиты «Режиссер», «Голая», «Кто ты?» и другие песни от поп-группы Градусы, которая специально приедет на брестский фестиваль. Наблюдать за исполнителями можно будет как с танцпола, так и с нескольких relax-зон и территории фудкорта.





Местом молодежного движения станет малая сцена, где можно будет послушать интересных спикеров и блогеров, познакомиться с брестскими стендап-комиками, и даже попробовать себя в юмористической импровизации. Специально для фестиваля разрабатывается интеллектуальный квиз с вопросами об истории Бреста, а также мобильный квест, который смогут пройти все желающие.

Фестивальная культура

Фишкой этого года будет большая площадка для активных развлечений на улице Гаврилова: здесь расположится территория с семейными эстафетами, город мастеров, детский городок «Полесье» и больше десятка различных аттракционов. Вход на территорию фестиваля свободный для всех желающих.





Светлана Шукайло, организатор, директор торгово-развлекательного центра «ЭКВАТОР»:

- Мы делаем городской фестиваль, который, как показал опыт прошлого года, интересен брестчанам: днем к нам приходят семейные пары, потом подтягивается молодежь и музыкальные фанаты. Подобные ивенты не редкость для Минска и пивоваренных городов, но похожих форматов мало в областных городах страны. Здорово, что Брест в этом плане впереди и мы прививаем нашему городу фестивальную культуру, которой, к слову, жители Бреста с удовольствием следуют, заинтересованно и вовлечено участвуя во всех локациях фестиваля.

Напомним, в прошлом году фестиваль за день посетило порядка 45 тысяч человек. А подготовка к «ЭКВАТОР Фест-2019» началась еще в конце 2018-го: в это время был выбран символ фестиваля - разноцветный тукан, символизирующий жизнь в ритме экватора и передающий яркие краски лета, которыми будет насыщен фестивальный день.