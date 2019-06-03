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Почти три десятка запрещенных орудий рыболовства изъяли у жителя Столинского района

04.06.2019 13:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

У неработающего жителя деревни Оздамичи госинспекторы изъяли 29 запрещенных орудий рыбной ловли, сообщил БЕЛТА начальник Столинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Геннадий Сыса.

Почти три десятка запрещенных орудий рыболовства изъяли у жителя Столинского района

Браконьерские снасти были обнаружены при содействии сотрудников милиции. В хозяйственной постройке сельчанин хранил 25 жаков, три сети общей длиной 45 м, а также невод с длиной крыльев 9,5 м. Примечательно, что до этого мужчина в поле зрения инспекторов не попадал.

На владельца сетей составлен протокол об административном правонарушении по ст.15.36 (незаконные изготовление, приобретение, хранение или сбыт орудий добычи рыбы и других водных животных) КоАП. Мужчине грозит штраф в размере от 5 до 50 базовых величин (1 БВ - Br25,5) и конфискация запрещенных орудий рыболовства.

По словам начальника инспекции, только на минувшей неделе из водоемов в Столинском районе инспекторы изъяли четыре бесхозные сети общей длиной 78 м.

 
 
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  У неработающего жителя деревни Оздамичи госинспекторы изъяли 29 запрещенных орудий рыбной ловли, сообщил БЕЛТА начальник Столинской межрайонной инспекции...
 
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