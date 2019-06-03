Адрес награждаемых – ОАО «Липовка»       

Источник материала: Новости Хотимска

В эти дни аграрии района переключились на заготовку кормов. Но еще свежи впечатления от завершившихся весенне-полевых работ. Сегодня на аванс-сцену выходят труженики ОАО «Липовка», те, кто вынес основную нагрузку в хозяйстве по формированию будущего урожая. На площади более 1700 гектаров необходимо было произвести весновспашку и с этой задачей справились Виктор Емельянченко, Михаил Громов, Николай Мехедькин. Почва дисковалась, а Виктор с посевным агрегатом АКПМ-6 произвел посев яровых культур на площади 1108 гектаров.

С этим успехом механизаторов поздравили первый заместитель председателя, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома Дмитрий Хайновский, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Александр Тищенко. Они награждены Благодарственными письмами и ценными подарками.

Александр Лейчинский