Источник материала: Аргументы и факты

Мой сын умер в возрасте 52 лет 27 сентября 2018 года. Он работал на железной дороге и проходил обследование каждый год. В апреле 2018 года, как и всегда, он прошел плановое обследование. А в июле вдруг стал худеть и слабеть. В начале августа ему сделали УЗИ всех внутренних органов, поставленный диагноз: киста печени и изменения в поджелудочной железе. Оказывается, в печени уже были метастазы, в слепой кишке под печенью - опухоль. Лечащий врач выписала больничный с диагнозом «хронический панкреатит». Но сын все слабел при непрекращающемся поносе. Только 14 августа его направили к онкологу. И лишь 3 сентября была проведена компьютерная томография. За это время опухоль разрушила печень. Тем не менее госпитализация в онкодиспансер была назначена только на 24 сентября. После смерти сына мне сказали: было непонятно, что в печени, - это приняли за кисту.

В ответе главного управления по здравоохранению Брестского областного исполнительного комитета (копия документа в редакции) в ответ на мое обращение говорится: «Выяснено, что при прохождении периодического медицинского осмотра в апреле 2018 года ваш сын жалоб не предъявлял. При объективных, инструментальных, лабораторных исследованиях патологических отклонений у него не выявлено. При последующем обращении 06.08.2018 г. при посещении врачом на дому предъявлял жалобы на плохое самочувствие. Участковым врачом-терапевтом в течение 4 дней был проведен необходимый объем обследования и выдано направление на консультацию к врачу-онкологу с подозрением на онкологическое заболевание. В последующем вашему сыну выполнялся необходимый перечень обследований для установления локализации опухоли и ее распространенности. К сожалению, скрытое течение заболевания, отсутствие жалоб на ухудшение состояния, отсутствие объективных изменений в состоянии здоровья, отклонений в инструментальных, лабораторных исследованиях не позволило своевременно определить рост опухоли в организме. Кроме того, зарегистрировано агрессивное течение заболевания в молодом возрасте, которое привело к массивному распространению метастазов опухоли с поражением печени…»

Во втором письме мне ответили, что «заболевание в виде отдаленных метастазов в печень выявлено при первых обращениях в поликлинику, в частности, при проведении УЗИ выявлены очаговые образования печени, подозрительные на новообразования печени или метастазы в печень. Данные образования врачом отнесены к категории злокачественных. В заключении врача УЗ-диагноста нет указания на кисту печени…»

И почему же, если сразу были обнаружены метастазы, не сказали об этом ни мне, ни сыну? На многие вопросы до сих пор ответов нет.

Я. И. Гурец, Брест