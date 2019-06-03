Главный тренер сборной Беларуси пообещал сбрить усы, если команда отберет очки у Германии

Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко пообещал сбрить усы, если команда возьмет хотя бы очко в матче квалификации Евро-2020 против Германии, который пройдет 8 июня на поле «Борисов-Арены», сообщает Tribuna.com .



Игорь Криушенко. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Игорь Николаевич, у немцев выиграем? Давайте на усы с вами поговорим! Если выиграем, усы сбриваем?

— Хорошо! Сбрею, все сбрею!

— Договорились!

Чуть позже в видео журналист Александр Ивулин снова встретил Игоря Криушенко после тренировки и напомнил про пари.

— Игорь Николаевич.

— Да, Сань.

— Усы.

— Хорошо-хорошо (смеется). Очки. Просто возьмем очки с ними и…