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Главный тренер сборной Беларуси пообещал сбрить усы, если команда отберет очки у Германии

04.06.2019 13:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко пообещал сбрить усы, если команда возьмет хотя бы очко в матче квалификации Евро-2020 против Германии, который пройдет 8 июня на поле «Борисов-Арены», сообщает Tribuna.com.


Игорь Криушенко. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Игорь Николаевич, у немцев выиграем? Давайте на усы с вами поговорим! Если выиграем, усы сбриваем?

— Хорошо! Сбрею, все сбрею!

— Договорились!

Чуть позже в видео журналист Александр Ивулин снова встретил Игоря Криушенко после тренировки и напомнил про пари.

— Игорь Николаевич.

— Да, Сань.

— Усы.

— Хорошо-хорошо (смеется). Очки. Просто возьмем очки с ними и…

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко пообещал сбрить усы, если команда возьмет хотя бы очко в матче квалификации Евро-2020 против Германии, который...
 
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