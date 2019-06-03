|
Главный тренер сборной Беларуси пообещал сбрить усы, если команда отберет очки у Германии
Источник материала: Tut.by
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко пообещал сбрить усы, если команда возьмет хотя бы очко в матче квалификации Евро-2020 против Германии, который пройдет 8 июня на поле «Борисов-Арены», сообщает
— Игорь Николаевич, у немцев выиграем? Давайте на усы с вами поговорим! Если выиграем, усы сбриваем?
— Хорошо! Сбрею, все сбрею!
— Договорились!
Чуть позже в видео журналист Александр Ивулин снова встретил Игоря Криушенко после тренировки и напомнил про пари.
— Игорь Николаевич.
— Да, Сань.
— Усы.
— Хорошо-хорошо (смеется). Очки. Просто возьмем очки с ними и…
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко пообещал сбрить усы, если команда возьмет хотя бы очко в матче квалификации Евро-2020 против Германии, который...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)