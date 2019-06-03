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В «Чернобыле» полно киноляпов (что не делает сериал хуже)

04.06.2019 13:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В четвертой серии хита HBO «Чернобыль», который попал на первую строку топа-250 телевизионных шоу всех времен от IMDb, нашли обидный киноляп. AFISHA.TUT.BY примерила на себя роль сноба и разобралась, в чем еще сплоховали создатели «Чернобыля». Конечно же, эти неточности не должны испортить вам послевкусие от лучшего сериала года.

В тексте вы точно найдете спойлеры к сериалу «Чернобыль» (как бы смешно это ни звучало). Не читайте, если еще не смотрели шоу. Лучше почитайте, как преобразилась звезда бразильского сериала «Клон».


Фото: HBO
  • На днях в Сети заметили, что в одной из сцен четвертой серии фигурирует памятник ликвидаторам последствий аварии на ЧАЭС — а его, на минуту, установили в Киеве только 26 апреля 2011 года, в день 25-й годовщины катастрофы. То есть на момент событий, происходящих в сериале, памятника быть никак не могло.




  • Участник ликвидации последствий на ЧАЭС Вячеслав Гришин рассказал порталу «360», что в 1986 году в СССР вообще-то действовал «сухой закон», а в четвертой серии «Чернобыля» герои ящиками выгружают водку из автомобиля. По словам Гришина, это «глупости. Если кто-то употреблял, то под одеялом, втихаря. Знаете же, как действует алкоголь: дезорганизация, потеря всего управления. Это грубое нарушение, фактическая ошибка».
  • Помните один из самых жутких эпизодов сериала про водолазов-смертников? Так вот, Forbes пишет, что их сюжетная линия на самом деле сильно разнится с тем, что было на самом деле. Анатолий Ананенко, Борис Баранов и Валерий Беспалов действительно согласились на рисковую работу — предотвратить угрозу парового (а не ядерного, как драматизируют в сериале) взрыва барботера в реакторном здании. Три работника действительно зашли в помещение с радиоактивной водой — правда, не выше, чем по колено, — и успешно открыли задвижки. Баранов умер через 20 лет после аварии, а вот Беспалов и Ананенко живы до сих пор. В сериале же артикулирует идея, что Горбачев согласился «убить трех человек».

Фото: HBO
  • В интернете до сих пор бугуртят из-за стеклопакетов, которые попали в сериал при панорамировании жилых массивов в Литве и Украине (эти страны были выбраны для съемок — почему не Беларусь, мы уже объясняли). На пластиковые окна сетовал, справедливости ради, даже сам сценарист, но другого выхода у него не было.
  • Советский антураж, сконструированный американцами из HBO, даже самые скептичные зрители, выросшие в СССР, с большего принимают, активно хвалят фактурный реквизит. Но вот на такие сериальные моменты, как, например, советские мужчины, спящие в пижамах, некоторые стараются закрывать глаза.
  • Сложно себе представить, что в условиях советской действительности могло произойти нечто подобное сцене с шахтерами из Тулы, которые вытирают руки о министра энергетики. А потом раздеваются догола во время рытья тоннеля, что, конечно, тоже выглядит фантастично — на деле участники ликвидации защищались специальной одеждой и респираторами как могли.

Фото: HBO
  • И напомним, что белорусской ядерщицы Ульяны Хомюк вообще не существовало, ее линию добавили исключительно для драматургии, чтобы нам с вами было интереснее следить за происходящим. Понятно, что это те допущения, на которые вы соглашаетесь, когда смотрите игровое кино.
  • К слову, термин «биоробот» в 80-е еще не придумали. Да и ликвидаторы хаотично не бродили по крыше, как в четвертой серии, а методично разбирали свои участки с графитовыми обломками — и это все с применением новейших достижений техники того времени.

Фото: HBO. В центре — вымышленный персонаж Ульяна Хомюк

Кстати, пятый, то есть финальный эпизод появился в Сети вчера, 3 июня. И его уже можно посмотреть.

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В предпоследнем эпизоде сериала HBO, который попал на первую строку топа-250 телевизионных шоу всех времен от IMDb, нашли обидный киноляп. AFISHA.TUT.BY примерила на себя роль...
 
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