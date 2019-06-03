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Вам шашечки или ехать? «Барселона» представила новую домашнюю форму

04.06.2019 13:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания Nike официально представила новую домашнюю форму «Барселоны» на следующий сезон. Дизайнеры решили удивить поклонников клуба, предложив необычное решение — футболка имеет широкую клетку в стиле сборной Хорватии.


Фото: twitter.com/FCBarcelona

Лицевая часть новой домашней формы имеет сине-гранатовую «шашечку». Рукава футболки синие, а воротник имеет фигурный вырез. Под воротником располагается красно-желтая вставка в форме трапеции, символизирующая флаг Каталонии.





Трусы новой домашней формы синего цвета с желтой эмблемой Nike, а гетры преимущественно синие с гранатовыми отворотами и желтой вставкой с названием клуба.

В первый день продаж новой формы в магазин клуба на «Камп Ноу» пришло около 600 человек, сообщает официальный сайт команды.





Реакция фанатов была неоднозначная. Первые комментарии под твитом вызвали недоумение у болельщиков. Команде также припомнили неудачи в Лиге чемпионов.

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