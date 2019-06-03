В Могилеве девушка на Mercedes поехала на красный и тяжело травмировала ребенка

Источник материала: Tut.by

В Могилеве на регулируемом пешеходном переходе девушка на Mercedes сбила ребенка. Видео происшествия появилось в группе « Drive Help Mogilev | Взаимопомощь на дорогах » во «ВКонтакте».

Инцидент произошел днем 3 июня. Как видно на видео, водитель Mercedes выехала на переход, когда для нее уже несколько секунд горел запрещающий сигнал светофора. В этот момент двое детей побежали по переходу, один из них был сбит автомобилем.

Очевидцы сообщают, что в результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.