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В Могилеве девушка на Mercedes поехала на красный и тяжело травмировала ребенка
Источник материала: Tut.by
В Могилеве на регулируемом пешеходном переходе девушка на Mercedes сбила ребенка. Видео происшествия появилось в группе «
Инцидент произошел днем 3 июня. Как видно на видео, водитель Mercedes выехала на переход, когда для нее уже несколько секунд горел запрещающий сигнал светофора. В этот момент двое детей побежали по переходу, один из них был сбит автомобилем.
Очевидцы сообщают, что в результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
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Водитель Mercedes выехала на переход, когда для нее уже несколько секунд горел запрещающий сигнал светофора.
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