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В Могилеве девушка на Mercedes поехала на красный и тяжело травмировала ребенка

04.06.2019 13:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве на регулируемом пешеходном переходе девушка на Mercedes сбила ребенка. Видео происшествия появилось в группе «Drive Help Mogilev | Взаимопомощь на дорогах» во «ВКонтакте».

Видео: Drive Help Mogilev, vk.com

Инцидент произошел днем 3 июня. Как видно на видео, водитель Mercedes выехала на переход, когда для нее уже несколько секунд горел запрещающий сигнал светофора. В этот момент двое детей побежали по переходу, один из них был сбит автомобилем.

Очевидцы сообщают, что в результате ДТП ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.

 
Теги: Могилев
 
 
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Водитель Mercedes выехала на переход, когда для нее уже несколько секунд горел запрещающий сигнал светофора.
 
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