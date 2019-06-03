ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На блогера BadComedian подали в суд за обзор одного из фильмов

04.06.2019 13:31 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Кинокомпания Kinodanz, снявшая российский фильм «За гранью реальности», подала в суд на известного блогера BadComedian (Евгений Баженов). Об этом Баженов рассказал в своем новом видео на YouTube.


Евгений Баженов. Фото: vk.com/evgencomedian

По словам Евгения Баженова, компания Kinodanz, фильмы которой финансировало министерство культуры РФ, в январе 2019 подала в суд из-за обзора на фильм «За гранью реальности». Блогера обвиняют в нарушении авторских прав, ему грозит штраф в миллион российских рублей (около 15 тысяч долларов. — Прим. ред.). От BadComedian также требуют удалить ролик с обзором фильма (на момент написания новости у видео уже было более семи миллионов просмотров).

В видео Евгений говорит, что встречался с представителями Kinodanz. По его словам, они устно аргументировали иски тем, что он своими обзорами портит им репутацию.

Блогера уже поддержали Тина Канделаки, Юрий Дудь, Ксения Собчак, Александр Роднянский. Они заявили, что цензура недопустима и каждый должен иметь возможность высказывать свое мнение. При этом Тина Канделаки сказала, что готова купить канал BadComedian.

—  Я с удовольствием готова приобрести канал BadComedian и покрыть все возможные издержки, которые не в первый раз сыплются на талантливого автора. Женя, может быть, и не самый тонкий критик, но политику Министерства культуры в части выделения денег на кинематограф можно как минимум назвать очень спорной, — написала Канделаки в Telegram.

Напомним, что BadComedian — популярный российский киноблогер. На сегодня видео на его канале просмотрели в сумме 665 миллионов раз. В основном Баженов снимает ролики с критикой российского кино, профинансированного Министерством культуры или Фондом кино, что часто провоцирует недовольство со стороны авторов картин.

Читайте также
3 фильма, которые удивят ЛГБТ-людей, и остальные прелести июньского проката
В «Чернобыле» полно киноляпов (что не делает сериал хуже)

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении AFISHA.TUT.BY! Можно бесплатно получить билеты на рок-концерт

App Store Google Play
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кинокомпания Kinodanz подала в суд на блогера BadComedian (Евгений Баженов). Об этом Баженов рассказал в своем новом видео на YouTube.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Один куст пионов - до 500 долларов». Семья выращивает в Минске цветы и зарабатывает этим на жизнь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.06.2019
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика