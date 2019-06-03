На блогера BadComedian подали в суд за обзор одного из фильмов

Источник материала: Tut.by

Кинокомпания Kinodanz, снявшая российский фильм «За гранью реальности», подала в суд на известного блогера BadComedian (Евгений Баженов). Об этом Баженов рассказал в своем новом видео на YouTube.



Евгений Баженов. Фото: vk.com/evgencomedian

По словам Евгения Баженова, компания Kinodanz, фильмы которой финансировало министерство культуры РФ, в январе 2019 подала в суд из-за обзора на фильм «За гранью реальности». Блогера обвиняют в нарушении авторских прав, ему грозит штраф в миллион российских рублей (около 15 тысяч долларов. — Прим. ред.). От BadComedian также требуют удалить ролик с обзором фильма (на момент написания новости у видео уже было более семи миллионов просмотров).

В видео Евгений говорит, что встречался с представителями Kinodanz. По его словам, они устно аргументировали иски тем, что он своими обзорами портит им репутацию.

Блогера уже поддержали Тина Канделаки, Юрий Дудь, Ксения Собчак, Александр Роднянский. Они заявили, что цензура недопустима и каждый должен иметь возможность высказывать свое мнение. При этом Тина Канделаки сказала, что готова купить канал BadComedian.

— Я с удовольствием готова приобрести канал BadComedian и покрыть все возможные издержки, которые не в первый раз сыплются на талантливого автора. Женя, может быть, и не самый тонкий критик, но политику Министерства культуры в части выделения денег на кинематограф можно как минимум назвать очень спорной, — написала Канделаки в Telegram.

Напомним, что BadComedian — популярный российский киноблогер. На сегодня видео на его канале просмотрели в сумме 665 миллионов раз. В основном Баженов снимает ролики с критикой российского кино, профинансированного Министерством культуры или Фондом кино, что часто провоцирует недовольство со стороны авторов картин.

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