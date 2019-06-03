«Один куст пионов - до 500 долларов». Семья выращивает в Минске цветы и зарабатывает этим на жизнь

Источник материала: Tut.by

«У меня только одних пионов около 400 сортов», — рассказывает продавец цветов на Комаровском рынке Марина Козловская. Женщина торгует растениями в срезке и в горшках, которые выращивает почти в центре Минска. Семейному цветочному бизнесу около 15 лет. За это время на 30 сотках земли, которые достались в наследство Марининой семье от родителей мужа, получился настоящий ботанический сад, в котором больше трех тысяч растений. FINANCE.TUT.BY побывал у семьи Козловских и узнал, можно ли заработать на жизнь выращиванием и продажей цветов.





«Сортовые пионы недешевые — от 50 до 500 долларов за один корень»

Место на Комаровке, где торгует Марина, видно издалека — прилавок заставлен ведрами с разноцветными пионами — от бледно-розовых до темно-бордовых, ирисами, люпином. На втором прилавке и около него расставлены горшки с японским кленом, самшитом, хостами и другими диковинными растениями. Хозяйка цветника бережно поправляет свой товар.

— Сейчас пионы в тренде, — говорит Марина. — Настоящий пионовый бум. Еще недавно этот старинный цветок был не востребован. А сейчас все именно их хотят.

Выращивает и продает цветы минчанка уже около 15 лет. До этого Марина работала в ресторанном бизнесе больше 20 лет. Но, по ее словам, ей всегда нравилось, когда вокруг много цветов.





— Я городской житель, у меня нет дачи или родственников в деревне. Но у родителей мужа был участок в Минске, который достался нам в наследство. И мы решили заниматься на нем цветами. Инициатива, конечно, от меня поступила, — с улыбкой рассказывает Марина. — Так и начался, можно сказать, наш семейный бизнес.

Семья построила просторный дом, а на 30 сотках участка постепенно посадила больше трех тысяч растений. К слову, расположено это все недалеко от строящегося района «Минск-Сити». Когда попадаешь за высокий забор, кажется, что очутился в ботаническом саду, разнообразие растений поражает. Здесь есть и необычный жасмин с белыми листьями, который любит тень, и сортовая сирень, и множество кустов роз, черный бук, хосты, климатисы, вязы, японские клены, редкие яблони, хвойные растения и еще много чего.





— Одних только пионов у меня больше 400 сортов. Все 15 лет коллекционирую. В коллекцию попадают только довольно редкие сорта. Вообще я все цветы собираю в коллекции, — продолжает хозяйка цветника.

Для нас, как для обычных покупателей, пионы мало чем различаются внешне, кроме цвета. Ну еще некоторые менее махровые и лепестки у одних остроконечные, а у других закругленные. Но Марина знает каждый сорт «в лицо».

— Говард А Уоткинс, Анн Заллер, Макинак Гранд, Ред Денди, — сыплет сложно запоминающимися названиями продавец, показывая цветы. — Пионы размножаются делением корня. Я уже давно работаю с зарубежными и российскими коллекционерами. У нас сортовые пионы негде взять, не достигли того уровня, чтоб разводить дорогие сорта. И из других стран нам их не поставляют, приходится ездить за ними. Сортовые пионы недешевые — от 50 до 500 долларов за один корень с тремя почками. Вот, к примеру, корень пиона сорта Роуз Харт стоит от 100 долларов.





А вот цветов гибридные сорта дают немного, особенно первые пару лет. Да и то они зачастую неказистые. Случается даже, что махровость проявляется не сразу.

— Вот этот куст в этом году дал всего 3 цветка. Ему 2 года, — рассказывает Марина, бережно прикасаясь к темно-зеленым листьям растения. — Чтобы можно было срезать 8−9 цветов, должно пройти несколько лет. То есть пионы очень долго окупаются. Хорошо хоть уход обходится недорого. Подкормка — это зола, навоз. Кто-то пользуется химией. Но я органикой, потому что участок не хочу засорять. Мы закупаем конский навоз у людей, которые держат лошадей. На 400 сортов для удобрения идет 40 мешков навоза. Это около 50 долларов раз в 2 года. И еще 3 подкормки в сезон.

«Один пион — 5−7 рублей, для наших людей это не очень доступная цена»

Марина говорит, что пионы требуют тщательного ухода не только до и во время цветения, но и после.

— Здесь крайне важна правильная посадка, своевременный полив. Даже когда пионы отцветают, кусты остаются зелеными. Их нужно поливать, в это время идет закладка почек на следующий сезон, — поясняет женщина. — Учитывая, что корни стоят дорого, цветов выходит немного, даже без учета работы себестоимость каждого цветка рублей 10. Но я продаю на рынке, там люди небогатые, поэтому такую цену поставить не могу.





Один пион у Марины стоит 5−7 рублей. Конечно, для наших людей и это не очень доступная цена. Однако цветы разлетаются моментально, желающих купить такую красоту много.

— Более дорогие сорта я продаю дома. Они, как правило, до рынка просто не доезжают, их забирают постоянные клиенты. Люди, которые когда-то покупали у меня корни, срезку, видели какого качества это все, обращаются снова и снова. Так годами наращивалась клиентура. За сезон продаю пионы все, что есть. В прошлом году продала 300−350 штук, — приводит цифры продавец.

Можно прикинуть, сколько примерно Марина на этом заработала. Если предположить, что было продано 300 цветов каждый по 5 рублей, то это 1500 рублей.

— Но большая часть этих денег уходит на пополнение коллекций. Получается, ты еще купленное не окупил, но тебе снова нужно вложиться. И не факт, что растения приживутся, — подчеркивает женщина. — Если что-то я могу размножить, естественно, я приношу корни на рынок и тоже продаю. Стоят они у меня от 40 до 500 долларов в зависимости от сорта.





Когда заканчивается сезон цветения пионов, Марина продает гортензии метельчатые, ромашки, гигантские луки, люпины.

— Розы отошли на второй план — они не в моде. Зато пользуются спросом сирени, особенно сортовые. Я продавала хорошую ветку по цене от 1 рубля. Ромашки многим нравятся, они у меня по 50 копеек. Ирисы прочно вошли в моду — их я тоже собрала уже небольшую коллекцию. Пользуются спросом кантри-букеты. Спрашивают различные злаки, — перечисляет продавец.

Есть в ассортименте и растения с закрытой корневой системой. Цены от 3 до 100 рублей.

— К примеру, японские клены стоят 100 рублей, — говорит женщина. — У меня нет перекупа, все растения выращены исключительно мной.

«В 5.00 утра встаю, в 7.00 — на рынке, до 18.00 торгую, приезжаю домой — и в сад»

Если кто-то думает, что вся эта красота дается легко, он глубоко заблуждается. Это огромный труд. Здесь нельзя так, что посадил — и забыл. Растения требуют тщательного каждодневного ухода.

— Сын в саду работает целыми днями — ухаживает за растениями, разводит. Я в 5.00 утра встаю, в 7.00 уже на рынке. С 7.00 до 18.00 торгую. Приезжаю домой, переодеваюсь — и в сад. Выходные тоже проходят на участке, — описывает свой распорядок Марина. — У мужа есть основная работа — он трудится на предприятии «Церезит». Но по выходным нам тоже помогает.





Сезон торговли у Марины заканчивается в конце октября — она уходит с рынка. Но работа в саду на этом не заканчивается.

— До декабря готовим растения к зиме — начинается пересадка, обрезка, прополка, укрытие. Потом 3 месяца отдыха — декабрь, январь и февраль. За это время нужно успеть подлечиться. А как только сойдет снег в марте, мы снова в сад, — продолжает женщина. — Наверное, если не любить это все безумно, то вряд ли выдержишь такой ритм.

Марина говорит, что, сколько ее семья зарабатывает за сезон, никто никогда не подсчитывал. Но на жизнь остается не так уж много.





— У нас очень высокие налоги за дом и за землю. Это около 600 долларов в эквиваленте в год. Плюс коммуналка около 100 долларов. Страховки, обслуживания еще всякие. То есть построив дом, приватизировав землю, ты все равно платишь еще какие-то деньги, — говорит Марина. — Место на рынке тоже недешевое. Аренда одного места на месяц — примерно 100 долларов. А у меня 2. Кроме того, еще налог для физлиц за торговлю цветами 35 долларов в переводе. Что-то остается на зиму, на время, когда не работаем. Примерно по 150 долларов на месяц.