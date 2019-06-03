Голландцы построили новый город в чистом поле. Он почти идеальный

Источник материала: Tut.by

А знали ли вы, что один из самых молодых городов в мире находится в Нидерландах? Прямо рядом с Амстердамом голландцы построили город Алмере буквально в чистом поле! Путешественник и фотограф Илья Варламов пишет в своем блоге , что это лучший новый город в мире, хоть и не без недостатков. После прочтения этой статьи у минчан, которые наблюдают за изменениями на улицах и в дворах перед Европейские играми, могут появиться вопросы к качеству столичного благоустройства. А у тех, кто им занимается, — хорошие идеи для воплощения в наших условиях.



Фото: varlamov.ru

Центральный вокзал Алмере. Сейчас все это уже выглядит довольно устаревшим и грустным. Нужно понимать, что центральное ядро города застраивалось в 80-е годы, поэтому архитектура такая печальная. Вообще, 80-е и 90-е годы в плане архитектуры были темной страницей мировой истории. Мрачные унылые здания строились не только на закате «совка» — это был общий тренд для всей Европы.





Но из плюсов можно отметить, что, несмотря на мрачность и унылость архитектуры, вокруг станции соблюдаются основные принципы города, удобного для людей.

Если посмотреть на карту Алмере, видно, что центральная часть города пешеходная. Человек, который приехал в город, с автомобилями поначалу почти не встречается.

В центре — офисные и торговые здания и немного жилья.



Фото: varlamov.ru

Это похоже на большой торговый центр с кучей разных магазинчиков.





Несмотря на общую унылость застройки 80-х, город довольно комфортный. Есть много классных решений. Например, на лестнице поставили горку — это простой и эффективный способ сделать город более привлекательным.



Фото: varlamov.ru

Вокруг деревьев в центре есть крутые лавочки.





В торговых зонах сделали навесы, чтобы можно было спокойно перемещаться между магазинами и кафе во время дождя.



Фото: varlamov.ru

А на этой улице уже есть автомобили. Это бульвар в центре, где есть выделенные полосы для общественного транспорта. Вдоль них расположены парковки. Кстати, обратите внимание на среднюю этажность: большинство домов в 3, 4, 5 этажей.



Фото: varlamov.ru

В Алмере изначально много внимания уделялось современной архитектуре. Когда город застраивали, делали не просто типовые проекты, а что-то яркое. И до сих пор Алмере, наверное, главный в Голландии город после Роттердама по концентрации современной архитектуры. Это один из самых знаменитых домов в центре, Block 16 или The Wave («Волна»). Он построен таким образом, что жилые комнаты всех квартир ориентированы на юг и их окна выходят на набережную. Сначала здание хотели облицевать деревянными панелями, но алюминиевая «чешуя» оказалась дешевле и практичнее.



А как вам этот современный овальный жилой дом?





Если отойти от центра, начинается природа с каналами и множеством зеленых зон.









Вообще, Алмере больше похож не на город, а на пригород. Тут очень много зелени и парков, среди которых стоят дома. Большинство домов — либо частные, либо таунхаусы. Застройка вся малоэтажная. Из-за этого город распластался на большой площади, и плотность населения по сегодняшним меркам здесь недостаточная (со всеми минусами пригорода).





С одной стороны, голландцы стремились создать комфортную среду. С другой, здесь видны принципы ошибок строительства в 80-е и 90-е. Например, все дома одинаковые. Тогда брали целый район и застраивали его одинаковыми домами — сегодня так уже не делают.





Интересно распределены зоны между пешеходами и велосипедистами. Многие пешеходные дорожки грунтовые (там набивное покрытие), они проложены среди деревьев вдоль каналов — невероятно красиво! Справа — велосипедная дорожка, а еще правее — дорога для машин.









В Алмере есть целые районы, где улицы полностью велосипедные.





Автобусная остановка. Здесь другое дорожное покрытие, более прочное, потому что обычный асфальт портится при торможении тяжелых автобусов. Сама остановка приподнята и выделена контрастной черно-белой плиткой. Вдоль нее идет специальный бордюр искривленного профиля, который позволяет автобусу безопасно, не портя покрышки, подъезжать вплотную к остановке.





Разделительную полосу декорировали большими бревнами. Смотрится эффектно. Во всяком случае, намного круче, чем убогий жестяной забор.



Фото: varlamov.ru

Платные велосипедные гаражи около станции электричек.



Фото: varlamov.ru

Теперь давайте посмотрим на архитектуру! В Алмере голландцы с ней активно экспериментировали и приглашали самых разных архитекторов. Вот, например, необычный дом с квартирами-капсулами.









Знаменитые дома в виде красных амбаров. Смотрятся очень круто. Их построили в 1994—1998 годах. Архитекторы хотели, чтобы форма жилых домов напоминала зернохранилища.



Фото: varlamov.ru

По-голландски их прозвали «красными дьяволами» или морским термином dukdalven (это такие причальные приспособления).



Фото: varlamov.ru

Застройка вдоль воды. Сам проект интересный, но, опять же, его сделали массовым, из-за чего впечатление портится.

Дома поновее. Они уже разной архитектуры, переменной этажности, а застройка более плотная.



Фото: varlamov.ru

Очень крутая парковка, которую облицевали перфорированными панелями, а на балкончиках высадили растения. Каждая панель с таким гномиком.



Фото: varlamov.ru

В городе много мечетей.



Фото: varlamov.ru

В новых районах застройка более плотная и высотная, тут уже не таунхаусы, а многоквартирные дома.





К воде дома спускаются террасами.





Газон от машин тут тоже защищают бревнами, а вот пешеходная зона просто выделена мощением, никакого бордюра нет.









7-этажный дом, высокий по местным меркам.





Паромная переправа. Как вам такое в новом районе?



Фото: varlamov.ru

Должно пройти еще очень много лет, чтобы из Алмере получился удобный и комфортный город. Даже голландцам с их большим опытом и представлениями о комфортной среде не удалось пока сделать новый город удобным. Это еще раз доказывает теорию, что новый город не может быть хорошим. Но у голландцев рано или поздно получится, потому что они понимают, что делать, и быстро учатся. Видна разница между тем, что они делали в 80-е и 90-е, и тем, что они делают сейчас. Многие наши города могут только позавидовать Алмере. Когда-нибудь этот город станет по-настоящему удобным.