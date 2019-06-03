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Голландцы построили новый город в чистом поле. Он почти идеальный
Источник материала: Tut.by
А знали ли вы, что один из самых молодых городов в мире находится в Нидерландах? Прямо рядом с Амстердамом голландцы построили город Алмере буквально в чистом поле! Путешественник и фотограф Илья Варламов пишет в своем
Центральный вокзал Алмере. Сейчас все это уже выглядит довольно устаревшим и грустным. Нужно понимать, что центральное ядро города застраивалось в 80-е годы, поэтому архитектура такая печальная. Вообще, 80-е и 90-е годы в плане архитектуры были темной страницей мировой истории. Мрачные унылые здания строились не только на закате «совка» — это был общий тренд для всей Европы.
Но из плюсов можно отметить, что, несмотря на мрачность и унылость архитектуры, вокруг станции соблюдаются основные принципы города, удобного для людей.
Если посмотреть на карту Алмере, видно, что центральная часть города пешеходная. Человек, который приехал в город, с автомобилями поначалу почти не встречается.
В центре — офисные и торговые здания и немного жилья.
Это похоже на большой торговый центр с кучей разных магазинчиков.
Несмотря на общую унылость застройки 80-х, город довольно комфортный. Есть много классных решений. Например, на лестнице поставили горку — это простой и эффективный способ сделать город более привлекательным.
Вокруг деревьев в центре есть крутые лавочки.
В торговых зонах сделали навесы, чтобы можно было спокойно перемещаться между магазинами и кафе во время дождя.
А на этой улице уже есть автомобили. Это бульвар в центре, где есть выделенные полосы для общественного транспорта. Вдоль них расположены парковки. Кстати, обратите внимание на среднюю этажность: большинство домов в 3, 4, 5 этажей.
В Алмере изначально много внимания уделялось современной архитектуре. Когда город застраивали, делали не просто типовые проекты, а что-то яркое. И до сих пор Алмере, наверное, главный в Голландии город после Роттердама по концентрации современной архитектуры. Это один из самых знаменитых домов в центре, Block 16 или The Wave («Волна»). Он построен таким образом, что жилые комнаты всех квартир ориентированы на юг и их окна выходят на набережную. Сначала здание хотели облицевать деревянными панелями, но алюминиевая «чешуя» оказалась дешевле и практичнее.
С одной стороны, голландцы стремились создать комфортную среду. С другой, здесь видны принципы ошибок строительства в 80-е и 90-е. Например, все дома одинаковые. Тогда брали целый район и застраивали его одинаковыми домами — сегодня так уже не делают.
Интересно распределены зоны между пешеходами и велосипедистами. Многие пешеходные дорожки грунтовые (там набивное покрытие), они проложены среди деревьев вдоль каналов — невероятно красиво! Справа — велосипедная дорожка, а еще правее — дорога для машин.
В Алмере есть целые районы, где улицы полностью велосипедные.
Автобусная остановка. Здесь другое дорожное покрытие, более прочное, потому что обычный асфальт портится при торможении тяжелых автобусов. Сама остановка приподнята и выделена контрастной черно-белой плиткой. Вдоль нее идет специальный бордюр искривленного профиля, который позволяет автобусу безопасно, не портя покрышки, подъезжать вплотную к остановке.
Разделительную полосу декорировали большими бревнами. Смотрится эффектно. Во всяком случае, намного круче, чем убогий жестяной забор.
Платные велосипедные гаражи около станции электричек.
Теперь давайте посмотрим на архитектуру! В Алмере голландцы с ней активно экспериментировали и приглашали самых разных архитекторов. Вот, например, необычный дом с квартирами-капсулами.
По-голландски их прозвали «красными дьяволами» или морским термином dukdalven (это такие причальные приспособления).
Застройка вдоль воды. Сам проект интересный, но, опять же, его сделали массовым, из-за чего впечатление портится.
Дома поновее. Они уже разной архитектуры, переменной этажности, а застройка более плотная.
Очень крутая парковка, которую облицевали перфорированными панелями, а на балкончиках высадили растения. Каждая панель с таким гномиком.
В городе много мечетей.
В новых районах застройка более плотная и высотная, тут уже не таунхаусы, а многоквартирные дома.
Газон от машин тут тоже защищают бревнами, а вот пешеходная зона просто выделена мощением, никакого бордюра нет.
7-этажный дом, высокий по местным меркам.
Паромная переправа. Как вам такое в новом районе?
Должно пройти еще очень много лет, чтобы из Алмере получился удобный и комфортный город. Даже голландцам с их большим опытом и представлениями о комфортной среде не удалось пока сделать новый город удобным. Это еще раз доказывает теорию, что новый город не может быть хорошим. Но у голландцев рано или поздно получится, потому что они понимают, что делать, и быстро учатся. Видна разница между тем, что они делали в 80-е и 90-е, и тем, что они делают сейчас. Многие наши города могут только позавидовать Алмере. Когда-нибудь этот город станет по-настоящему удобным.
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Как выглядит и как устроен город Алмере в Голландии.
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