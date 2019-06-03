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Валерий Тихиня: «Законы должны быть конкретными, стабильными и устойчивыми»

04.06.2019 13:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Валерий Тихиня: «Законы должны быть конкретными, стабильными и устойчивыми»
Фото из открытых источников

Почему это плохо? Например, незнание своих прав и обязанностей приводит к тому, что человек как минимум неспособен сделать свою жизнь лучше, помочь самому себе в различных ситуациях.

Валерий Тихиня: «Законы должны быть конкретными, стабильными и устойчивыми»Вопрос о том, какую роль играет правовая культура в жизни нашего общества, непростой. Помочь разобраться в нем «АиФ» попросил Валерия ТИХИНЮ, депутата Верховного Совета БССР XII созыва, члена-корреспондента НАН Беларуси, доктора юридических наук, профессора. 

- Одно из необходимых условий формирования правового государства - высокий уровень правовой культуры граждан и должностных лиц. При этом сам факт знания действующих норм права еще не может свидетельствовать о наличии у гражданина должной правовой культуры. Объективный критерий здесь - не только знание основ права, но и уважительное отношение каждого к законам и иным нормативным актам.

Мы должны хорошо усвоить одну истину: чем выше уровень правосознания граждан, тем крепче законность и правопорядок в нашем обществе.

Валерий Тихиня: «Законы должны быть конкретными, стабильными и устойчивыми» Валерий ТИХИНЯ: Правовое государство должно стать нашей национальной идеей

Должны знать все

- Нередко можно услышать от юристов о том, что законы должны знать практически все граждане в нашем обществе. Так ли это?

- Когда говорят, что законы должны знать все граждане, речь, разумеется, идет не о том, чтобы всех поголовно сделать юристами. Это практически невозможно, и в этом нет особой необходимости. Важно, чтобы граждане владели определенным минимумом правовых знаний, который им необходим и на производстве, и в быту, и в семье.

Беззаконие будет иметь место в том государстве, в котором процветают правовая безграмотность и правовое бескультурье. Можно создать хорошие законы, но если их не будут знать наши граждане и эти законы не будут соблюдаться – правового государства нам не построить.

Гражданин, не знающий законов своего государства, не в состоянии правильно пользоваться принадлежащими ему правами и выполнять надлежащим образом свои обязанности. Такой гражданин неспособен грамотно защитить в суде свои права и законные интересы.

- В этом контексте хотелось бы спросить: как правильно должно быть установлено соотношение между правами и обязанностями граждан?

- Если мы сегодня будем говорить только о правах и свободах и недооценивать при этом обязанности, то в первую очередь (хотим этого или нет) нанесем удар по правам и обязанностям. Здесь мы должны всегда руководствоваться разумным правилом – нет прав без обязанностей, как и нет обязанностей без прав.

Как не свести на нет

- Отдельные юристы утверждают, что закон должен регулировать те или иные общественные отношения лишь в самом общем виде. Правильно ли это утверждение?

- Мне, как бывшему законотворцу, эта точка зрения представляется ошибочной. Применение такого подхода на практике нередко приводит к тому, что многие вопросы, не урегулированные законом, отдаются на «откуп» подзаконным актам, которые зачастую сводят на нет действие самого закона.

Законы у нас должны быть конкретными, стабильными и  устойчивыми. Нам следует также исключить правотворческую «лихорадку», которая, к  сожалению, имеет место в современном правотворческом процессе.

- Должны ли мы заимствовать в правотворческой деятельности зарубежный опыт?

- Мы должны творчески заимствовать зарубежный опыт правотворческой деятельности. Целью правовой политики здесь должна быть не попытка механически перенести принятую западноевропейскими институтами практику в нашу правовую жизнь, а имплементация указанных норм иностранного права с обязательным сохранением при этом национального колорита…

Валерий Тихиня: «Законы должны быть конкретными, стабильными и устойчивыми»
Валерий ТИХИНЯ. Путь к правовому государству всегда непростой
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Ущербное правосознание недопустимо

- Какие изъяны, на ваш взгляд, сегодня имеются в нашей правовой культуре?

- Правовой культуре сегодня противостоит прежде всего правовой нигилизм, суть которого заключается в недооценке роли права в нашем обществе.

С точки зрения тех, кто проповедует правовой нигилизм, невыгодно жить и работать… по закону. Конечно, такое ущербное правосознание недопустимо в современном обществе и должно пресекаться в установленном законом порядке.

В условиях нашей действительности повышение уровня правовой культуры граждан и должностных лиц - такая же закономерность, как и законы природы. Усвоить эту прописную истину нам необходимо, и чем скорее, тем лучше.

Вместе с тем иллюзией является мнение, что если всех граждан обучить праву, то правонарушения исчезнут. В нашем обществе должны быть устранены причины и условия, которые способствуют совершению преступлений и иных правонарушений.

В современных условиях нам нельзя недооценивать роль права. Вместе с тем не следует впадать в другую крайность – преувеличивать его роль в жизни нашего общества и государства. Некоторые наши юристы порой ошибочно руководствуются следующим правилом: примем закон – и нет проблемы. В теории права это принято называть правовым идеализмом. Надо всегда помнить, что есть определенные пределы правового регулирования общественных отношений. Кроме того, далеко не все проблемы в правотворческой деятельности можно решить с помощью права. А вот дискредитировать таким путем принятый закон можно.

Нам необходимо в современных условиях бороться как с правовым нигилизмом, так и с правовым идеализмом. Эти крайности не приемлемы для нынешнего уровня развития правосознания и правовой культуры нашего общества.

Важнейшей формой правового воспитания граждан в Республике Беларусь должна быть пропаганда правовых знаний. К сожалению, процесс правового воспитания граждан в современном обществе не носит системного и комплексного характера.

 
 
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